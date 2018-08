Schietpartij tussen transmigranten op snelwegparking in Jabbeke

Jabbeke - Bij een schietpartij op de snelwegparking van Jabbeke, langs de E40, is in de nacht van dinsdag op woensdag minstens één gewonde gevallen. Het ging om een confrontatie tussen twee groepen van transmigranten. Het parket sluit niet uit dat er nog meer gewonden vielen.

Het onderzoek loopt nog maar het parket van West-Vlaanderen bevestigt wel aan Nieuwsblad.be dat er een schietpartij is geweest nabij het parkeerterrein langs de E40. Aanleiding zou een conflict zijn geweest tussen twee groepen transmigranten.

“Minstens een gewonde is afgevoerd naar het ziekenhuis. Een aantal betrokkenen wordt verhoord, maar dat verloopt niet zo vlot gezien de taalbarrière”, zegt Yves Segaert van het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Intussen zou er al sprake zijn van een vijftal gewonden, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

De confrontatie tussen de twee groepen zou gebeurd zijn nabij een maïsveld achter het parkeerterrein.

De dader of daders zijn nog niet opgepakt.

Woensdagochtend wordt er in de omgeving met man en macht gezocht naar daders en bewijzen. En eventueel naar nog meer slachtoffers. Daarbij wordt onder meer een politiehelikopter ingezet.

Het is niet het eerste gewelddadige incident in de omgeving van een snelwegparking. Begin augustus raakte in Westkerke een Soedanees levensgevaarlijk gewond bij een confrontatie tussen twee groepen transmigranten.

De snelwegparking in Jabbeke is een van de plekken die populair zijn bij transmigranten die daar stiekem in vrachtwagens proberen te klimmen in de hoop zo in Groot-Brittannië te geraken.