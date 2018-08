Plofkraak op Bpost-kantoor van Overpelt

Overpelt - Onbekenden hebben afgelopen nacht een plofkraak gepleegd op het postkantoor van Overpelt. Er is geen buit, zo laat Bpost weten.

Bewoners van de Dorpsstraat in Overpelt werden rond 3 uur vannacht opgeschrikt door een luide knal. Onbekenden hadden een plofkraak gepleegd op het postkantoor.

“Omtrent het aantal daders en de gebruikte modus operandi bestaat momenteel nog geen uitsluitsel, en het is in de huidige stand van het onderzoek ook te vroeg om te bepalen of dit feit verband houdt met de voorgaande feiten”, zegt Bruno Coppin van het parket van Limburg.

De poging mislukte en er werd dan ook geen buit gemaakt, zegt Barbara Van Speybroeck van Bpost.

Volgens Van Speybroeck is het feit dat de poging mislukte te danken aan de extra maatregelen die genomen zijn om plofkraken tegen te gaan. Er werd onder meer een plofkraakdetectiesysteem ingevoerd, en er kwam minder cash in de automaten.

Ook de schade aan het gebouw is beperkt. Bpost verwacht dat het kantoor de deuren snel weer zal openen.

Het betreft reeds de vierde plofkraak in Limburg op slechts enkele maanden tijd. Eerder sloegen daders toe in Boechout, Lummen en Lommel.