Depoitre en Mbenza zien Nederlandse ploegmaat owngoal van de maand maken bij debuut

Huddersfield werd dinsdag uitgeschakeld in de League Cup. Basisspelers Laurent Depoitre en Isaac Mbenza gingen met 2-0 onderuit tegen het gedegradeerde Stoke City. Dat was op voorsprong gekomen door Saido Berahino, die voor het eerst in 48 wedstrijden kon scoren, en in de extra tijd zorgde Juninho Bacuna voor de 2-0. De Nederlander scoorde, bij zijn debuut, op haast sublieme wijze in eigen doel.

LEES OOK: Spits scoort tegen Belgen na 48 matchen zonder goal en zorgt voor storm op Twitter: "Het einde is nabij!"