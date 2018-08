Gelekte opname van toespraak achter gesloten deuren: Trump waarschuwt voor “geweld” als Republikeinen verkiezingen verliezen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak achter gesloten deuren gewaarschuwd voor “geweld” als zijn Republikeinse partij de controle over het Congres verliest bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in november.

Trump deed zijn uitspraken maandagavond tijdens een ontmoeting achter gesloten deuren met evangelisch-christelijke predikanten in het Witte Huis. De New York Times kon een audio-opname van zijn toespraak bemachtigen. Daarin moedigde Trump zijn toehoorders aan om ervoor te zorgen dat “al jullie mensen stemmen, want jullie zijn slechts één verkiezing verwijderd van weer alles te verliezen wat jullie nu hebben”.

“Als de Republikeinen het Congres verliezen, zullen ze meteen aan alles een einde maken”, verwees Trump vervolgens naar de Democraten. “Ze zullen alles wat we gedaan hebben ongedaan maken, en ze zullen het snel en gewelddadig doen. En gewelddadig. Er zal geweld zijn. Als je kijkt naar antifa, en je kijkt naar sommige van die groepen: dat zijn gewelddadige groepen.” Een woordvoerder van het Witte Huis kon op verzoek van de New York Times niet verklaren op wie de president doelde met “gewelddadige mensen”.

Omstreden ‘antifa’

De afgelopen twee jaar traden neonazistische, fascistische en racistische groeperingen steeds meer op de voorgrond in de Verenigde Staten, wat steeds vaker tegenbetogingen van antifascistische (‘antifa’-) groepen uitlokt. Die confrontaties monden regelmatig uit in geweld. De tactiek van tegenbetogingen is dan ook nog altijd controversieel bij het brede Amerikaanse publiek. Het geweld van ‘antifa’-betogers is daarom een populair gespreksonderwerp geworden bij Republikeinen.

Na het geweld bij een neonazistische betoging in Charlottesville in augustus vorig jaar, waarbij een vrouw om het leven kwam toen een zelfverklaarde racist met zijn auto inreed op de bijhorende tegenbetoging, veroordeelde Trump “het geweld aan beide kanten”. Ook dat kwam hem toen op felle kritiek te staan.