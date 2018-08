Flamboyante voetbalcommentator Stéphane Pauwels verdacht van homejacking en opgepakt

De bekende Franstalige voetbalcommentator Stéphane Pauwels is dinsdag opgepakt in Bergen. Hij wordt verdacht van een homejacking. Dat meldt DH.

Stéphane Pauwels (50) is een gekende voetbaljournalist in Wallonië. Hij werkt onder meer als analist voor de populaire tv-programma’s La Tribune (de Waalse tegenhanger van Extra Time) en Téléfoot, en duikt ook regelmatig op in de kranten. De flamboyante Pauwels neemt nooit een blad voor de mond en schuwt de controverse niet.

Foto: BELGA

Homejacking

Volgens La Dernière Heure werd Pauwels dinsdagnamiddag opgepakt. De politie verdenkt hem van deelname aan een homejacking in het Waalse Lasne. De feiten dateren al van 2017.

Het dossier omtrent die homejacking is in handen van het federaal parket. Volgens DH maakt de arrestatie van Pauwels deel uit van een groot onderzoek naar een criminele bende. De bende wordt verdacht van gewapende overvallen, drugssmokkel en verschillende inbraken.

Pauwels wordt momenteel enkel verdacht van één homejacking in Lasne. Hij wordt woensdagnamiddag voor de onderzoeksrechter geleid.

RTL wenst voorlopig geen commentaar te geven. “Het betreft een privézaak, het onderzoek loopt”, klinkt het daar.