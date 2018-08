Zoon van Marc Wilmots na amper zes maanden al naar andere club

Reno Wilmots trekt de deur achter zich dicht bij Avellino. De oudste zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots verlaat de Italiaanse tweedeklasser, die zijn contract ontbond, na amper zes maanden voor reeksgenoot Carpi. Dat meldt transferexpert Gianluca Di Marzio.

De 20-jarige middenvelder kwam vorig seizoen tot amper 341 minuten en zes optredens in de Serie B. Vier keer stond hij in de basis bij Avellino, dat pas als vijftiende eindigde. Zijn nieuwe club Carpi deed het niet veel beter met een elfde plek, al speelde het in het seizoen 2015/2016 nog in de Serie A. En dat is uiteindelijk het doel van Wilmots, die bij Carpi Benjamin Mokulu (ex-KV Mechelen en Lokeren) tegen het lijf zal lopen in de spits.

Wilmots tekent een contract voor twee seizoenen plus een optie op een derde. Hij leek lang op weg naar Foggia, vorig jaar negende en de betere van Carpi op de eerste speeldag, maar die onderhandelingen sprongen in extremis af. Manager Didier Pingisi vond dan een andere oplossing.

Wilmots debuteerde in december 2015 in de Jupiler Pro League, toen als speler van STVV. De jonge middenvelder trok naar Standard, waar hij bij de beloften speelde, maar kon zich op Sclessin niet doorzetten. De zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg geen nieuw contract en probeerde zich bij Roeselare opnieuw in de kijker te spelen. Op Schiervelde tekende hij begin augustus 2017 een contract voor twee seizoenen, maar ook bij de West-Vlamingen kwam hij niet aan de bak.