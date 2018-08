Rode Kruis spoorde vorig jaar 79 vermiste personen op

Brussel - Het Rode Kruis heeft vorig jaar 79 vermiste personen opgespoord. Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vermisten op 30 augustus lanceert de organisatie haar vernieuwde website waarop vermiste familieleden elkaar nog makkelijker kunnen terugvinden.

Het Rode Kruis helpt mensen die op zoek gaan naar familieleden met wie zij het contact verloren hebben omdat ze zijn moeten vluchten voor conflict of natuurrampen. De organisatie startte vorig jaar 257 nieuwe opsporingszaken, 79 daarvan werden positief afgesloten. Daarnaast opende het Rode Kruis 340 nieuwe dossiers voor gezinshereniging en verstuurde het 67 Rode Kruisberichten. Vooral Afghanen, Eritreeërs, Somaliërs en Guineeërs doen voor deze diensten beroep op Rode Kruis-Vlaanderen.

Om nog beter te helpen helpen, nam het Rode Kruis de website van deze dienst onder de loep. Dat resulteerde in een vernieuwde site, die volgens de organisatie gebruiksvriendelijker is en in de toekomst ook door het leven gaat met een nieuwe naam: Restoring Family Links. “Die naam dekt nog meer de lading van wat het Rode Kruis doet: vermiste geliefden opsporen, contact herstellen en gezinnen herenigen.”

De inhoud van de nieuwe site wordt zo eenvoudig mogelijk weergegeven aan de hand van illustraties en op elke pagina is er beschikbare audiohulp. Bovendien is de site gemakkelijk toegankelijk via smartphone en beschikbaar in 8 talen, aangepast aan de migratiestromen. Naast de Nederlandse, Franse en Engelse versie van de website, is hij toegankelijk in het Pasjtoe en Dari (regio’s Afghanistan en Pakistan), Tigrinya (regio’s Ethiopië en Eritrea), Somalisch (regio’s Somalië, Ethiopië, Kenia en Djibouti) en Arabisch.

De site moet ook een werkinstrument zijn voor tussenpersonen zoals voogden van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en sociaal assistenten.