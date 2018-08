De Lijn verhoogt bij begin van het schooljaar aanbod in Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent

Brussel - De Lijn krijgt er vanaf 1 september extra aanbod bij op een aantal drukke verbindingen in de Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent. Vanaf volgend jaar komen daar nog resem andere regio’s bij. Bovendien vloeien er ook extra miljoenen naar digitalisering, betere reizigersinformatie én nieuwe comfortabelere bussen.

“We willen nog meer Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Aan het begin van de legislatuur kreeg openbaarvervoersmaatschappij een strenge interne besparingsoefening opgelegd. Dat moest, omdat het bedrijf in 2020 aan Europa moet kunnen aantonen dat het de vergelijking met de privésector kan doorstaan, wil het een interne operator blijven. Die operatie is afgerond, zegt Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts nu.

Tijd voor het tweede luik, en dat is vooral gericht op de dienstverlening voor de reiziger, legt Weyts uit. “Niet dat we daar op hebben bespaard, in tegenstelling tot de perceptie die hier en daar gerecreëerd is, maar we gaan er nu nog meer op inzetten.” In totaal krijgt De Lijn een extra exploitatiebudget van 20 miljoen euro. Bijna de helft daarvan gaat naar extra aanbod.

Gerecycleerd- of namaakleer

Dat begint al vanaf 1 september. Anderhalf miljoen euro gaat naar extra verbindingen in de Vlaamse Rand, de provincie Antwerpen en vanaf oktober ook naar Gent. Volgend jaar volgt dan nog eens 7,5 miljoen euro voor andere regio’s, “altijd gericht op waar de nood het hoogst is”, benadrukt Weyts.

Daarnaast moet het comfort voor de reiziger beter. Dat valt vrij letterlijk te nemen: De Lijn heeft recent 781 nieuwe bussen, 110 nieuwe trams en 14 tram-bussen besteld, goed voor in totaal 500 miljoen euro aan rollend materieel. Die worden afgewerkt met zetels uit gerecycleerd- of namaakleer.

Ook aan de klantvriendelijkheid wordt gewerkt. Weyts investeert 9,5 miljoen euro in digitalisering. De haltes krijgen bovendien allemaal borden met realtime reizigersinformatie.

“Het is veel verandering in één keer, maar we hebben een duidelijk doel. We willen nog meer Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer”, besluit Weyts.