Marokko in rep en roer: 17-jarig meisje werd twee maanden lang verkracht en mishandeld, haar lichaam volgetatoeëerd met vuile moppen en beledigingen

Het verhaal van een 17-jarig meisje dat twee maanden lang verkracht en mishandeld werd door een groep van 15 mannen zet de gemoederen in Marokko momenteel in rep en roer. Maar er beweegt wel iets in het Noord-Afrikaanse land: het taboe rond verkrachting lijkt te verdwijnen, het parlement stemt steeds strengere wetten.

Khadija Okkarou choqueerde vorige week de hele Marokkaanse publieke opinie toen ze haar verhaal vertelde in de media. Het was dan ook een ijzingwekkend verhaal dat het 17-jarige meisje deed: drie maanden geleden werd ze voor het huis van haar tante in Fqih ben Saleh, zo’n 200 kilometer ten noordoosten van Marrakesh, ontvoerd door twee jonge mannen op een motor.

De mannen hielden haar twee maanden lang gevangen. Martelden haar. Verkrachtten haar, en lieten haar verkrachten door andere mannen. Tatoeëerden haar lichaam van kop tot teen met symbolen, schunnige moppen en beledigingen. “Ze gaven me geen eten, ik kon niet douchen... Ik probeerde te vluchten, maar dan sloegen ze me steeds.”

Video: ChoufTV

“Ik wil dat ze boeten”

Uiteindelijk kwam Khadija vrij nadat haar vader de mannen had beloofd had geen aangifte te zullen doen. Maar de jonge vrouw stapte zelf naar de politie. “Ik wil dat ze boeten voor wat ze me aangedaan hebben”, zegt ze nu.

Twaalf van de vijftien vermoedelijke daders zijn al opgepakt, het gaat om mannen tussen 18 en 27 jaar oud. De belangrijkste verdachte, een man van 20, wordt vervolgd voor ontvoering, opsluiting, bendevorming, mensenhandel van een minderjarige, verkrachting, foltering, doodsbedreigingen, en het gebruik van een wapen met verwondingen en psychologische schade tot gevolg.

Haar ontvoerders tatoeëerden allerlei symbolen, beledigingen en schunnige moppen op het lichaam van Khadija Foto: ChoufTV

Geweld tegen vrouwen

Het verhaal van Khadija is niet het eerste van geweld tegen vrouwen in de Marokkaanse samenleving. In 2012 werd een 16-jarig meisje gedwongen om te trouwen met de man die haar verkracht had, zij pleegde daarop zelfmoord. In 2015 stak een ook al 16-jarig meisje zichzelf in brand omdat ze verkracht was door een groep mannen die ermee dreigden daarvan een video te verspreiden. (Dat die 18 mannen in afwachting van hun proces weer werden vrijgelaten, wekte ook al veel woede op.)

Vorig jaar in augustus werd een meisje op een stadsbus in Casablanca verkracht door een groepje tieners, zonder dat iemand ingreep. En in maart jongstleden was het land ook al serieus verontwaardigd nadat een filmpje opdook waarin een meisje op klaarlichte dag werd aangerand.

Dokters hebben al aangeboden om de tattoos op het lichaam van Khadija te verwijderen Foto: ChoufTV

#jesuiskhadija

Maar waar dergelijke feiten vroeger een taboe bleven en vooral schaamte en stilzwijgen uitlokten, wekken ze nu steeds meer publieke verontwaardiging op. “Normaal praat de familie van een meisje dat iets dergelijks overkomt daar niet over”, aldus Laila Amili van Mains Libre, een Marokkaanse organisatie voor vrouwenrechten. “Het kon haar toekomst verpesten, want de maatschappij accepteerde verkrachte meisjes niet. Anderen zouden haar als de schuldige beschouwen, want wellicht droeg ze te strakke kledij. Bovendien zou niemand meer met haar willen trouwen. Maar de laatste jaren verandert die houding en verdwijnt het taboe op verkrachting, vooral dankzij sociale media.”

Dat blijkt: met een mars en een succesvolle petitie spreken de Marokkanen massaal hun steun aan Khadija uit. Dokters hebben aangeboden om haar tatoeages te verwijderen. Online zijn de hashtags #justicepourkhadija en #jesuiskhadija trending. En de tekening van een bijna naakt, getatoeëerd meisje met een bordje voor haar ogen waarop ‘SOS’ staat, ging de voorbije dagen viraal op sociale media.

Khadija Une jeune fille Marocaine violée,torturée et tatouée par un gang d'au moins 10 hommes.

Les criminels ont été arrêté et traduit en justice.

Les femmes sont toujours la cible des pires violences et l’ONU devrait s’activer davantage sur le sujet au lieu de défendre le voile. pic.twitter.com/0USgU0mPVA — Waleed Al-husseini (@W_Alhusseini) 26 augustus 2018

Er beweegt dus iets in de Marokkaanse samenleving, en de wetgever lijkt langzaam maar zeker te volgen: het Marokkaanse parlement schafte begin 2014 unaniem de wet af die toeliet dat een verkrachter zijn straf kon ontlopen door met zijn slachtoffer te trouwen. En in februari werd een wet goedgekeurd die bepaalde dat mannen die een vrouw lastigvallen op straat zes maanden naar de cel moeten, en dat wie een minderjarig meisje dwingt om te trouwen, zes maanden tot een jaar achter de tralies kan verdwijnen.