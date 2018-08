Beter presteren op het werk begint bij meer mensenkennis

Wat meer dan 35 jaar geleden begon als een zinvolle tijdsbesteding voor doktersvrouwen, is vandaag uitgegroeid tot een academische vorming die professionals uit diverse sectoren op weg helpt naar een volgende stap in hun carrière. Het postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Hasselt School of Expert Education (UHasselt SEE) schaaft vooral de mensenkennis bij om beter in team te functioneren, getuigt deelnemer Frank Keunen.

“Het waren aanvankelijk de echtgenotes van dokters en tandartsen die bij de toenmalige Economische Hogeschool kwamen aankloppen om een aantal opleidingen te volgen”, zegt Marina Vaes, lector aan de UHasselt en academisch verantwoordelijke van het postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen. “Naargelang de docenten die zich op zaterdag konden vrijmaken, werd er lesgegeven over psychologie, opvoedkunde, sociologie, filosofie, enzovoort.”

Doorheen de jaren is het publiek en het programma sterk veranderd. Zo is na een grondige hervorming de looptijd teruggebracht naar één jaar in plaats van twee. “De inhoud is telkens opgeschoven naar een meer professionele context, waarbij de focus ligt op menselijke relaties met collega’s en op de zelfkennis van de deelnemers. Ze leren kritisch te kijken naar hun eigen functioneren op het werk en nemen die kennis mee om ook privé een positieve wending in gang te zetten. We merken dat de meeste interesse komt van mensen die persoonlijke groei nastreven. Ze willen sterker staan, bijvoorbeeld om hun team aan te sturen, om een nieuwe job aan te vatten, of bij sollicitaties. Daarbij halen ze ook veel praktische informatie uit de ervaringsuitwisseling met de andere deelnemers in de groep.”

Constructief

Dat bevestigt Frank Keunen, regiomanager bij Belfius. Hij volgde vorig academiejaar het postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen. “Ik werd geleefd door mijn agenda en had niet het gevoel dat ik voldoende tijd kon vrijmaken om te groeien in mijn rol als leidinggevende”, vertelt hij. “Professioneel succes hangt af van de positieve ingesteldheid, zeg maar ‘de goesting’ waarmee iedereen naar het werk komt. De manager wordt verondersteld daar positief in bij te dragen, maar dat is niet altijd eenvoudig. Zeker in tijden van veel stress en burn-out is het belangrijk dat je preventief en constructief met de mensen omgaat.”

“Als deelnemer aan het programma heb ik twee dingen geleerd”, getuigt Frank Keunen. “Ten eerste dat je ook aan jezelf moet denken. Je kan pas een goede manager zijn als je privésituatie, dus de relatie met familie, vrienden en kennissen, gestroomlijnd verloopt. Een tweede belangrijke les is dat we in het nu leven. Dat het geen zin heeft om dingen uit te stellen of in negativisme te blijven hangen. Met een positieve ingesteldheid bereik je veel meer. Ik hoor bijvoorbeeld mensen zeggen: ‘Dat is geen probleem’, maar beter zou zijn ‘Dat is graag gedaan’. De toon van de communicatie wordt direct helemaal anders.”

Reflectie

Meer concreet bestaat het programma uit 15 lessen van topsprekers die expertise hebben in een brede context van soft skills. “We hebben het bijvoorbeeld over communicatie, organisatiepsychologie, zelfmanagement, actuele tendensen als diversiteit en empowerment, werken in teamverband, ervaringsgerichte communicatie, levenskwaliteit, enzovoort”, somt Marina Vaes op.

“Elk vak heeft een theoretisch luik, dat wordt aangevuld met praktische toepassingen. De rode draad doorheen de opleiding is dat de deelnemers alle informatie gaan vertalen en toepassen in hun eigen (werk)omgeving. Dit gebeurt met concrete oefeningen en met het schrijven van papers, waarin een eigen reflectie op de leerstof wordt gemaakt.”

