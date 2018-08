Nog drie dagen transfermarkt en dit zijn de geruchten: Real speurt, PSG dreigt, mysterie Touré, topduo in derde klasse

Nog drie dagen en dan sluit de zomertransfermarkt officieel de deuren. Hoog tijd dus om de laatste geruchten op een rij te zetten.

Real speurt

Real Madrid haalt hoogstwaarschijnlijk Mariano Diaz terug van bij Lyon, ondanks de bewering van voorzitter Florentino Perez dat er geen transfers meer zouden komen. De Koninklijke speurt volgens onder andere AS en Sky Sports toch nog de markt af.

- Raheem Sterling: Gesprekken over een nieuw contract bij Manchester City liepen spaak en dus gaat Real de Engelsman in de gaten houden. Deze zomer is een bod onwaarschijnlijk, maar volgende zomer zouden Los Blancos hun slag willen slaan. Net als voor Neymar trouwens. “Het plan om hem in 2019 te halen, is nog intact”, beweert Marca.

- Kylian Mbappé: De UEFA heeft nog steeds geen uitspraak gedaan in het FFP-onderzoek naar PSG. Die komt er ook deze week waarschijnlijk niet, aldus voorzitter Aleksander Ceferin. Real hoopte, volgens AS, op een sanctie waardoor Mbappé terug zou moeten keren naar Monaco en het de Franse superster via een slinkse omweg in huis kon halen.

- Rodrigo Moreno en Iago Aspas: De spitsen van respectievelijk Valencia en Celta de Vigo werden maandenlang gelinkt aan Real, maar lijken voorlopig bij hun clubs te blijven. Ook al had Valencia-trainer Marcelinho op een persconferentie al zo goed als afscheid genomen van Rodrigo.

- Vinicius Junior: Het Braziliaanse toptalent kon op huurbasis naar liefst negen clubs. Dat waren volgens AS Rayo Vallecano, Valladolid, Betis, Sociedad, Leganes, Girona, Espanyol, Nantes en Udinese. Real besliste echter om Vinicius naar de beloften te sturen, al zou hij wel mogen meetrainen met de A-kern.

- Borja Mayoral: Door de komst van Mariano lijkt zijn verhaal voorbij. Sevilla en Levante willen de spits overnemen van De Koninklijke.

Foto: Photo News

PSG vs Barça

Ondertussen is het weer boel tussen Paris Saint-Germain en FC Barcelona. De twee clubs hebben een verzuurde relatie sinds de transfer van Neymar naar Parijs en hebben nu weer problemen met elkaar. Deze keer is Adrien Rabiot de schuldige. De Franse middenvelder speelde dit seizoen elke minuut voor PSG, maar stuurt al maanden aan op een vertrek.

De Blaugrana zouden serieuze interesse hebben in de 23-jarige Fransman en hem dan ook gecontacteerd hebben. Daarbij zouden ze volgens SPORT Pep Segura and Eric Abidal richting Parijs gestuurd hebben om PSG daarover in te lichten. Vervolgens spraken ze met de manager van Rabiot, wat volgens PSG illegaal is. De Franse topclub heeft dan ook gedreigd om Barça aan te geven bij de UEFA. Barcelona vindt dan weer dat PSG hetzelfde deed in de strijd om Ivan Rakitic. Wordt vervolgd...

PSG zoekt intussen wel naar een extra linksback nadat Yuri Berchiche definitief richting Bilbao trok. Drie namen staan op de lijst van coach Thomas Tüchel. Dat zijn: Filipe Luis, Juan Bernat en Danny Rose. Die laatste zou Tottenham echter niet willen verlaten, terwijl Atlético Luis eigenlijk niet wil verliezen. Bernat mag weg bij Bayern. Rose wordt overigens ook gelinkt aan Marseille en Schalke 04.

Foto: AFP

Londen

Bij Arsenal zit Alexandre Lacazette meer op de bank dan hem lief is, ten voordele van Pierre-Emerick Aubameyang. Volgens het Franse Le10 Sport wil de 27-jarige aanvaller de Gunners dan ook verlaten, op zoek naar meer speelminuten. Ex-club Lyon zou staan te drummen om Lacazette opnieuw naar de Ligue 1 te halen, zeker nu het Mariano dus kwijt is aan Real.

Yaya Touré zou dan weer richting Londen trekken, al is nog lang niet zeker voor welke club de ex-speler van Beveren en Manchester City gaat spelen. Manager Dimitry Seluk zette op Twitter dat de Ivoriaan “medische testen heeft afgelegd in Londen” en dat hij een contract gaat tekenen. Een clubnaam zette Seluk er niet bij, maar volgens hem is het alvast niet West Ham.

It's not West Ham, 100%.

Yaya is a champion. The last place is not for him https://t.co/eDGeI0EvFf — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 28 augustus 2018

Topduo in… derde klasse?

Over naar de Spaanse derde klasse. Daar heeft UD Ibiza, jawel van dat feesteiland, een nieuwe spits gekocht. Dat is niemand minder dan Marco Borriello, die in zijn carrière onder andere speelde bij Juventus en AS Roma plus twee keer de Champions League won met Milan. De 36-jarige Italiaan ziet zijn overstap volledig zitten. “Dit is een keuze voor een levensstijl, maar er is hier ook een ambitieus project hoor”, zei Borriello. “Ik voelde meteen de juiste vibraties. Ik heb hier ook al lang een huis.”

Borriello, die toch enigszins bekend staat als een fuifbeest, onthulde ook dat er nog een transfer op komst is. “Ik verwacht nog een grote naam, maar ik kan er nog niets over zeggen. Nog een Italiaan? Dat is geheim!”, klonk het. Intussen wordt de naam van Antonio Cassano zwaar gelinkt aan UD Ibiza. Van een topduo in de spits gesproken...

Borriello will be playing on the weekends & partying on the weekdays

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ pic.twitter.com/aqUfcE8c5s — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 28 augustus 2018

Andere geruchten:

- Marseille aast op een nieuwe spits nadat het naast Mario Balotelli greep. De naam die circuleert in Zuid-Frankrijk is die van Celtic-spits Moussa Dembélé.

- Het Britse talent Ademola Lookman wil weg bij Everton en terugkeren naar RB Leipzig, dat hem vorig seizoen huurde van de Toffees.

- Atlético Madrid was een van twee clubs die deze zomer officieel boden op Anthony Martial. Net als Milan werd de Spaanse club echter afgewezen door Manchester United.

- Sevilla heeft interesse in Quincy Promes, de Nederlandse aanvaller van Spartak Moskou.

- Sergej Milinkovic-Savic blijft bij Lazio. Dat heeft zijn manager Mateja Kezman gezegd. De Serviër (ex-Genk) werd deze zomer gelinkt aan topclubs als Juventus, Man United, PSG en Real. ‘SMS’ zou een nieuw contract tekenen bij de Romeinse club.