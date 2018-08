Politie zoekt beelden van schietpartij in Spa waarbij agent dodelijk schot kreeg

Brussel - In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Spa, waarbij vorig weekend agent Amaury Delrez (38) stierf, is het gerecht op zoek naar videobeelden en foto’s van de feiten.

“Zowel beelden van bewakingscamera’s in de buurt als beelden en foto’s die genomen werden met een gsm, kunnen helpen om duidelijkheid te scheppen in deze zaak”, klinkt het in een mededeling van het parket van Luik, afdeling Verviers.

Op zondag 26 augustus 2018 omstreeks 2 uur ’s nachts werd een hoofdinspecteur doodgeschoten in de Avenue Reine Astrid in Spa. Dat gebeurde tijdens de controle van een taxi met vijf mensen aan boord waarvan drie personen betrokken waren bij de feiten.

Hebt u beelden of foto’s van de schietpartij, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.