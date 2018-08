Moordenaar Jos Brech was klaar om te vluchten en goed voorbereid om maanden te overleven in de wildernis

Jos Brech, de verdachte van de moord op de Nicky Verstappen, was goed voorbereid om te vluchten. Hij had een overlevingspakket bij waarmee hij maanden zou kunnen overleven in de bossen zodra hij in het vizier van de politie kwam. Dat zegt een Spaanse politie-inspecteur aan De Telegraaf. De Nederlandse krant heeft overigens beelden van de bagage, daaruit blijkt hoe goed voorbereid Brech was.

“Zeer verwonderlijk, een heel apart verhaal”, zegt de inspecteur aan De Telegraaf. “Wij wilden deze man heel graag aanhouden omdat hij in Nederland gezocht werd.” De inspecteur is niet aan zijn proefstuk toe. Een internationaal aanhoudingsbevel is bijna dagelijkse kost voor een doorwinterd politieman, maar case-file Brech is toch een geval apart. Volgens de inspecteur verschuilen verdachten zich veelal in de grote steden met valse papieren, “maar deze man wilde op een andere manier onder de radar blijven”.

Foto: Rias Immink Telegraaf

Bij zijn arrestatie troffen de agenten zijn overlevingspakket aan. “Hij was zelfs voorbereid om in grotten te gaan slapen. Hij had bovendien veel geprepareerd voedsel bij zich, zelfs een boek over eetbare planten. En visgerei, zodat hij zijn eigen eten kon vangen. Plus gereedschap om een hut te kunnen bouwen.” De inspecteur nog dit naar eigen zeggen nooit gezien. “Bizar”, noemt hij het.

Nog in zijn rugzak: een filter om water te zuiveren , een portefeuille, een Nederlands rijbewijs, twee bankkaarten, een kaart van een ziekteverzekering, een USB-stick, batterijen, geheugenkaartjes van een fototoestel, een GPS-zender, pennen, batterijen, een notitieblok en een horloge. Het gros van die spullen zaten verstopt in een stevige rugzak.

Foto: Rias Immink Telegraaf

Wegenkaarten

Ook had Brech een resem bos- en wegenkaarten en plattegronden bij zich. Volgens de inspecteur bewijst dit nogmaals dat Brech goed voorbereid was. “Catalonië heeft veel bossen. Hier rond Manresa en alles wat daarachter ligt, alleen daar al had hij zich langdurig kunnen verbergen.” De inspecteur vermoedt nog dat Brech in april naar Spanje afreisde. Hoe hij het land is binnengekomen, weet de inspecteur niet. En had Brech handlangers? “Ik denk het niet, want hij was een heel solitaire man, die niemand vertrouwde, naar het zich laat aanzien”, aldus nog de inspecteur.

LEES MEER. Advocaat van Jos Brech vraagt vrijlating: “Hij gedraagt zich normaal”