Stomdronken jongeman (18) zonder rijbewijs crasht met ‘geleende’ wagen van baas: “Ik kan donderdag toch wel rijexamen doen?”

Een 18-jarige Nederlander zal zijn ritje met de wagen van de baas nog lang heugen. De jongeman, die geen rijbewijs heeft, crashte in stomdronken toestand tegen een hek. Zijn werkgever wist overigens niet dat de tiener de auto had ‘geleend’.

Het incident vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats in het Nederlandse Laren. De jongen reed met een aantal vrienden door de plaats, toen hij de macht over het stuur verloor en tegen een ijzeren hek reed. De schade aan zowel het hek als het voertuig waren aanzienlijk.

Toegesnelde agenten namen een alcohol- en speekseltest bij de jeugdige bestuurder. Hij bleek zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol zijn bloed te hebben en onder invloed van cannabis te zijn. Bovendien beschikte de brokkenpiloot niet over een rijbewijs.

Rijexamen

De politie nam de jongeman mee naar het bureau, waar hij de nacht in een cel mocht doorbrengen. Daar kregen de agenten een opvallende vraag van de beschonken tiener: “Kan ik donderdag nog wel gewoon rijexamen doen?”

“We blijven ons verwonderen. Iedere dag opnieuw...”, schrijft de lokale politie op Facebook.