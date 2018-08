Het (nog) onbekende toptalent: piepjonge ploegmaat van Witsel wil én kan de nieuwe Ronaldinho worden

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Jadon Sancho, de 18-jarige aanvaller van Borussia Dortmund.

Axel Witsel maakte deze zomer de overstap van China naar Borussia Dortmund. De Rode Duivel moet er wat orde in de chaos scheppen op het middenveld. BVB barst echter van het talent. Zo liep Witsel tijdens zijn eerste training meteen de amper 18-jarige Jadon Sancho tegen het lijf.

Sancho staat bekend als een van de grootste Engelse voetbaltalenten. Naast mannen als Ryan Sessegnon, Mason Mount en Callum Hudson-Odoi. De flankaanvaller, die aan de linkerkant het best uit de voeten kan, liet vorige zomer Manchester City achter zich. Dortmund legde 8 miljoen euro op tafel voor Sancho, die voor een kleine schokgolf zorgde in zijn thuisland met zijn opmerkelijke beslissing.

Maar die legde hem geen windeieren. Vorig seizoen kreeg de jongen met Ronaldinho als zijn idool meteen speelgelegenheden bij Dortmund. Sancho speelde 685 minuten in twaalf wedstrijden in de Bundesliga, en was meteen goed voor één goal en vier assists. Zo dolde hij met de defensie van Bayer Leverkusen in een 4-0-zege. Let vooral op de controle bij de 3-0.

“Een beetje Neymar”

Ploegmaat Marco Reus was toen al onder de indruk. “Ik was helemaal niet zo ontwikkeld op die leeftijd”, aldus de flankaanvaller. “Hoe hij bepaalde ballen controleert, dat zegt echt alles. Ik heb zoveel respect voor hem.”. Ex-coach Peter Stöger is ook fan. “We volgden hem al lang. Hij is een zeer, zeer, zeer getalenteerde kerel. Hij heeft écht kwaliteit.”

Op de website van de Bundesliga schreven ze een hele pagina over de Britse diamant. Die mag dan wel fan zijn van Ronaldinho, in Duitsland vinden ze dat Sancho “een beetje zoals Neymar” speelt.

“Als Ronaldinho je jeugdidool is, kan je alleen maar techniek hebben”, klinkt het. “Zijn kunstjes zorgen ervoor dat fans naar het tipje van hun stoel schuiven wanneer hij aan de bal komt. Zijn snelheid, dribbeltechniek en gebrek aan angst bewijzen zijn talent op zulk een jonge leeftijd. Hij heeft ook altijd oog voor de laatste pass, maar wil zelf een dodelijke afwerker worden. Omdat hij een geboren entertainer is, lijkt hij een beetje op Neymar. Hij verzorgt de show met zijn uniek talent.”

Lijn doortrekken

Sancho werd vorig jaar op het EK voor U17 verkozen tot Speler van het Toernooi met vijf doelpunten en vijf assists. Dezelfde eer was ooit weggelegd voor spelers als Mario Götze, Toni Kroos, Cesc Fabregas en Wayne Rooney. Dit seizoen komt het erop neer om de lijn van vorig jaar door te trekken.

Dat lukte tot nu toe behoorlijk. In de bekerwedstrijd tegen Greuther Furth viel de Engelsman tien minuten voor tijd in en bezorgde hij een zwalpend Dortmund de zege met een assist voor Reus in de 120ste minuut. Sancho dribbelde liefst drie verdedigers, bleef ijzig kalm in de zestien en bood Reus de 1-2 op een presenteerblaadje aan (video vanaf 2:41). Witsel scoorde toen zijn eerste voor BVB om verlengingen af te dwingen.

In de eerste competitiewedstrijd tegen RB Leipzig, meteen een topper dus, kreeg Sancho dertien minuten speeltijd van coach Lucien Favre. Dortmund won de wedstrijd met 4-1 en de Engelsman liet zich opnieuw opmerken. Hij vond namelijk Reus, alweer, met een subtiele doorsteekpass zodat de Duitser het vierde doelpunten kon scoren.

Sancho zit nu dus aan één goal en zes assists in amper 732 minuten bij Dortmund. Niet slecht voor een kerel die pas in maart 18 jaar werd. The Sky is the limit voor de Engelsman, die volgende week waarschijnlijk voor het eerst zal opgeroepen worden voor de Three Lions.