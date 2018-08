Sneller, accurater en sterker: nieuwe futuristische uitrusting maakt van Russische soldaten ware RoboCops

Het Russische leger heeft een nieuw type pantser getoond, dat van de soldaten dodelijke RoboCops moet maken. Met het zogeheten exoskelet worden de Russische troepen accurater en sterker. Zo zouden ze met één hand doelgericht een machinegeweer kunnen afvuren.

Het pantser werd voorgesteld op een jaarlijks internationaal forum in Moskou. Het exoskelet wordt aangedreven door een elektrische motor en is gemaakt van koolstofvezel, waardoor het zeer licht maar ook heel stevig is.

Het gaat om een nieuwe versie van een model dat het Russische leger sinds enkele jaren gebruikt. De oude variant wordt onder meer ingezet in Syrië en laat soldaten zwaarder materiaal (tot wel 50 kilogram meer) dragen. Het nieuwe “actieve” model biedt diezelfde mogelijkheid, maar maakt van de troepen nog meer onvervalste supersoldaten: zij zullen zich sneller kunnen voortbewegen en aanvalsdoelen effectiever kunnen uitvoeren, meldt het Russische persbureau Tass.

Foto: BELGAIMAGE

RoboCop

“De testpersoon kon een machinegeweer afvuren met één hand en doelwitten accuraat raken”, aldus Oleg Faustov, hoofdontwikkelaar van wapenproducent TsNiiTochMash. Het exoskelet wordt vergeleken met RoboCop. Dat is niet vreemd. Ook het Russische pantser wordt geleverd met een helm, “met een systeem dat een doelwit kan volgen, de afstand ernaartoe kan uitrekenen, en de windsnelheid en temperatuur kan weergeven”.

Probleem

Het exoskelet kent nog één groot manco: de afwezigheid van een batterij die de energie vast kan houden, zodat het gevaarte voor langere tijd werkt. Daar wordt nog aan gewerkt.

Het nieuwe exoskelet moet vanaf 2025 in het veld gebruikt kunnen worden.