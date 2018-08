Kinderen naar pretpark terwijl ouders shoppen

Antwerpen - Comics Station Antwerpen start een nieuwe samenwerking met de Gezinsbond. Vanaf september kunnen leden van de Gezinsbond zorgeloos shoppen in stad Antwerpen, terwijl hun kinderen zich volop amuseren in het indoor pretpark, vergezeld door een erkende Gezinsbond-oppasser.

De kinderoppas krijgt gratis toegang tot het pretpark, de kinderen betalen het Gezinsbond-tarief en krijgen er een drankje bovenop. Comics Station en Gezinsbond hopen op deze manier frustraties bij kinderen en ouders tijdens het shoppen te vermijden.

Gezinsbond: “We zijn benieuwd naar het succes van deze nieuwe samenwerking” De oppasdienst van de Gezinsbond is al langer een begrip bij jonge ouders. Voor 4 euro per uur kan je een beroep doen op een oppasser (+ 1,5 euro forfaitair per oppasbeurt voor de verzekering). Met deze samenwerking gaat de Gezinsbond nog een stapje verder. De kinderen kunnen voortaan met een oppasser op avontuur in het pretpark, zonder dat de ouders extra in hun geldbuidel hoeven te tasten. De kinderoppas wordt voor het bezoek aan Antwerpen gereserveerd via de kinderoppasdienst van de Gezinsbond en krijgt gratis toegang tot het pretpark. De kinderen zelf krijgen toegang aan het verminderde ledentarief en krijgen er ook nog een drankje bovenop.”