Opnieuw bagagedieven opgepakt nabij Brusselse Noordstation

Brussel - Drie daders zijn op heterdaad betrapt toen ze bagage aan het stelen waren aan één reisbus aan het Brusselse Noordstation. Omdat de problemen aanhouden zullen de Flixbussen, die tussen verschillende Europese steden rijden, straks een andere vertrek- en aankomstplaats krijgen.

De politie was de verdachten al een tijd op het spoor toen ze tot de arrestatie van het trio overging. Het gaat om de 31-jarige K.A., de 39-jarige B.A. en de 26-jarige A.B. De gestolen valiezen werden na afloop van de feiten terugbezorgd aan de reizigers. De verdachten zijn ter beschikking gesteld van het Brussels parket, zegt parketmagistraat Ine Van Wymersch.

De Noordwijk kampt al langer met een dievenplaag. In 2017 hebben ruim tweehonderd mensen aangifte gedaan van diefstal in de omgeving van het treinstation. Dit jaar zijn er al tientallen feiten gepleegd. Meestal aan de stopplaats van Flixbussen, naast het Noordstation.

De chauffeurs van de Europese aanbieder van intercitybussen Flixbus sloegen voor de zomer al alarm over de onveilige situatie aan het station Brussel-Noord. “Het is één grote roversbende daar, waar je niet zeker bent van je leven.”

“Groepen criminelen staan ons op te wachten om busreizigers te beroven en bagage te jatten”, klaagt Ron Weerman uit Lelystad (28), één van de chauffeurs van Nederlandse bedrijven die worden ingehuurd om de sneldiensten te rijden.

“Meerdere keren per week maak ik er bedreigende dingen mee: geweld, intimidatie, messen die getrokken worden, ruzies, diefstal... Het nachtelijke gespuis komt in Brussel-Noord uit alle hoeken en gaten om nietsvermoedende passagiers een poot uit te draaien. Ook wij worden ernstig bedreigd als we willen ingrijpen. Het noodnummer in de bus wordt vaak niet eens beantwoord. Chauffeurs zijn het nu zat en eisen beveiliging”, zegt hij.

Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politie in Brussel-Noord, zegt op de hoogte te zijn van de problemen. Het is niet de veiligste buurt. Het Maximiliaanpark, waar veel migranten samenscholen, ligt vlakbij.

Buurt weer leefbaar maken

De politie doet volgens haar wat ze kan. “We kennen de aankomst- en vertrekuren van de bussen en proberen onze patrouilles rond die tijden concentreren. Maar soms lukt dat niet, omdat we ook andere taken hebben. We zijn in gesprek met Flixbus.”

Dereymaeker benadrukt dat ook Flixbus een taak heeft om de eigen bussen beter te beveiligen. “Daar moeten ze zelf voor zorgen.” Er zijn migranten die volgens haar proberen in of onder bussen naar Groot-Brittannië te reizen. “Daarbij vallen doden.”

De agenten zelf dringen al langer aan op grote acties om de buurt weer veilig en leefbaar te maken. Maar elk politieoptreden daar stuit op verzet.