OVERZICHT. De Lijn breidt aanbod uit: hier komen extra bussen

Vanaf 1 september zal De Lijn op een aantal buslijnen extra ritten aanbieden. ‘De efficiëntie-oefening is afgerond, nu is het tijd voor betere dienstverlening.’

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn gaat al enkele maanden door zwaar weer. Terwijl er wel geld was voor aankoop van nieuw materieel, namen de werkingsmiddelen van het bedrijf al vele jaren op rij alleen maar af. In een artikelenreeks in onze zusterkrant De Standaard zeiden leden van de Raad van Bestuur dat het bedrijf intussen ‘op het bot zit’ en de voltallige top van De Lijn toonde zich met een open brief bezorgd over de toekomst van hun organisatie.

De besparingen die De Lijn moest doorvoeren, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), waren onderdeel van een oefening om het bedrijf efficiënter te maken. Ze gingen gepaard met een grootschalige interne reorganisatie. ‘Dat hoofdstuk is nu afgelopen’, zegt Weyts vandaag. ‘We hebben op dat vlak diep genoeg gesneden. Nu is het tijd om op betere dienstverlening voor de reiziger te focussen.’

Om die te realiseren, maakt Weyts 20 miljoen euro extra werkingsmiddelen vrij voor De Lijn. De helft daarvan gaat naar een uitbreiding van het aanbod op enkele lijnen ‘waar de vraag het grootst is’, aldus de minister. In de Vlaamse Rand en in de provincie Antwerpen zal die toename van het aanbod al vanaf 1 september ingaan. In oktober volgen lijnen in de regio Gent. In 2019 volgen andere regio’s. ‘Het geld gaat naar de drukste lijnen op de drukste momenten’, zegt Weyts. ‘We volgen de vraag.’

Op enkele lijnen worden extra bussen ingezet in de spitsmomenten. In Gent komt een volledig nieuwe lijn tussen het Arteveldepark en de Koningin Fabiolalaan. Op tramlijn 3 in Antwerpen zullen langere trams ingezet worden.

Meer deelfietsen

De resterende tien miljoen bijkomende werkingsmiddelen gaan naar verdere digitalisering en betere reizigersinformatie. Zo zullen binnenkort alle types vervoersbewijzen beschikbaar zijn als een M-ticket of op de M-kaart en komen er nieuwe informatieschermen aan de haltes.

Tot slot investeert minister Weyts 1 miljoen euro in de overname en uitbreiding van het Blue Bikes-systeem. Bedoeling is dat het aantal deelfietsen en stalplaatsen aan bushaltes tijdens de komende jaren verdrievoudigt. Reizigers van De Lijn zullen met hun abonnement ook de deelfietsen kunnen gebruiken.