Pil die ziek maakt als je alcohol drinkt, pas in november weer bij apotheek

Slecht nieuws voor wie wil stoppen met drinken. Antabuse, de pil die je ziek maakt als je er toch op drinkt, is tijdelijk niet mee verkrijgbaar in onze apotheken. Gebruikers krijgen de raad het middel over de grens te halen.

“Al sinds begin juni is Antabuse niet mee te krijgen in ons land”, zegt Ann Eeckhout van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Producent Sanofi legt uit waarom er momenteel geen Antabuse is: “Onze producent van het actieve bestanddeel Disulfiram is ermee gestopt. We moesten op zoek naar een nieuwe. Die is gevonden maar hij moet nu eerst een hele erkenningsprocedure doorlopen. En dat vraagt tijd. Mogelijk duurt het nog tot november eer we weer Antabuse kunnen leveren.”

“Ik begeleid 13 jaar mensen met een drankverslaving en het is de eerste maal dat Antabuse niet verkrijgbaar is. Voor heel veel mensen is dit een probleem” zegt psychiater Hendrik Peuskens, hoofd van de afdeling Verslavingszorg van de psychiatrische kliniek Alexianen in Tienen. “Niet alleen voor de mensen die hun dagelijkse Antabuse slikken. Ook voor hun partners en familieleden voor wie Antabuse de garantie is dat de gebruiker vandaag ook weer niet zal drinken.”

100 procent stoppen

Antabuse verhindert dat het lichaam de alcohol afbeekt. Daardoor stapelt een tussenproduct, zeg maar een afvalproduct, zich op. Die opstapeling maakt ziek: je krijgt hoofdpijn, hartkloppingen en pijn in de buik.

“Antabuse schrijven we voor aan mensen die radicaal willen stoppen met drinken. Dus niet aan mensen die denken: ik houd mijn drankprobleem wel zelf onder controle. Nee, dit is voor wie honderd procent droog wil vallen”, zegt dokter Peuskens.

Er is geen zuiver alternatief voor Antabuse. Geen andere pil doet wat Antabuse doet. Er wel nog Campral die de drang naar alcohol tempert, maar ook Campral is tot eind september uit stock.

Naar het buitenland

Marijs Geirnaert van de Vereniging voor Acohol en Drugs (VAD), zegt dat Antabuse-gebruikers die in de grensstreek wonen even de grens kunnen oversteken om daar hun pil te kopen. Dat mag met een Belgisch voorschrift. Of anders kan de huisarts de apotheker een attest schrijven waarmee hij de pil van over de grens kan (laten) meebrengen.