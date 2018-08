Buurt en collega’s reageren vol ongeloof op gezinsdrama Varsenare: “Het leek echt het perfecte gezin”

Jabbeke - Omwonenden reageren vol ongeloof op het gezinsdrama in Varsenare. De 30-jarige verpleegster B.W. doodde er haar drie jonge kinderen en probeerde later zelf uit het leven te stappen. Ook collega’s van de vrouw zagen geen voortekenen dat zoiets zou kunnen gebeuren. “Er leek niets aan de hand.”

Foto: Simon Mouton

B.W. reed afgelopen nacht rond 02.00 uur met haar wagen tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Het was een poging om een einde aan haar leven te maken, maar de 30-jarige vrouw overleefde de klap. Ze vertelde toegesnelde hulpdiensten dat ze haar kinderen iets had aangedaan. Daarna werd ze in het ziekenhuis opgenomen, waar ze werd gearresteerd.

Stille vrouw

Bloemen aan het huis van B.W. Foto: TLG

Iedereen in de straat, in de buurt, op haar werk in het AZ Sint-Jan in Brugge, in haar vriendenkring, valt compleet uit de lucht. Niemand zegt ook maar enig voorgevoel te hebben gehad dat er een schijnbaar onoverkomelijk probleem was. Integendeel. Wel wordt B. W. omschreven als een stille vrouw, zeker geen tafelspringer. Op haar werk wordt ze echter omschreven als een dynamisch figuur die haar werk als verpleegster grondig en goed deed. Ook daar ving niemand signalen op, al zat ze weliswaar al een tijdje thuis vanwege haar zwangerschapsverlof.

Hand in hand

De moeder en vader van de drie betreurde kindjes zijn de afgelopen dagen nog meermaals samen gezien. Zo zaten ze afgelopen zondag nog samen met de kindjes naar Club Brugge – Anderlecht te kijken op een terras in de buurt. Meer nog, dinsdagavond, luttele uren voor de drievoudige moord, zijn moeder B.W. en haar man nog hand in hand gesignaleerd terwijl ze door de straat wandelden. “Er leek niets aan de hand en ze leken gelukkig”, zegt een kennis. “Het is werkelijk niet te vatten.” Ze werd eerder op de dag nog gezien in de lokale bibliotheek. Een getuige zegt dat ook daar alles normaal leek.

Buurvrouw Severine Quartier. Foto: TLG

Ook buurvrouw Severine Quartier reageert vol ongeloof op het drama. “Ik begrijp er niets van. Het waren heel erg vriendelijke mensen. We maakten geregeld een praatje. Ik heb ze zondag nog aan de sporthal gezien, en ook toen was er tijd voor een babbel. Het leek echt het perfecte gezin. De kindjes speelden in de zomer vaak in de tuin, of hier in het speelpleintje.”

Blije moeder

B.W. was pas 2,5 maanden eerder voor de derde keer mama geworden. Van een zoontje. Volgens de Krant van West-Vlaanderen, die iemand sprak die naar de babyborrel trok, leek B.W. gelukkig. Blij met haar twee zonen en dochter.

De verpleegster uit Varsenare werkte jaren in het UZ Gent, nadien in het AZ Sint-Jan. Voornamelijk op de dienst neonatologie, de laatste tijd in het operatiekwartier.

Hoe de vrouw tot haar daad kwam, is nog niet duidelijk.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.