Duizenden feestvierders zwemmen letterlijk in tomatensaus tijdens jaarlijks festival

In de Spaanse stad Buñol ging woensdag het jaarlijkse ‘Tomatina’-festival van start. Duizenden fans van de vrucht troepten samen op de straten van de kleine stad en bekogelden elkaar een uur lang met 145 ton tomaten. De feestvierders kregen voldoende munitie aangevoerd door vrachtwagens en zwommen bijna letterlijk in de tomatensaus toen de voorraad was uitgeput.

Het jaarlijks festival begon in 1945 spontaan toen de inwoners elkaar bekampten met de vuurrode vruchten, maar werd in de jaren vijftig verboden toen generaal Franco aan de macht was. Het festival werd echter razendpopulair toen het opnieuw mochten worden georganiseerd en trok op haar hoogtepunt meer dan 45.000 tomatengooiers.

Om de enorme massa fans van de tomaat wat in te tomen, worden er nu slechts 22.000 kaarten verdeeld, waarvan 5000 naar de inwoners van Buñol gaan.