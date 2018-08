Eerste asielzoeker geweigerd aan de Oostenrijkse grens

Het akkoord van Berlijn met Athene over de weigering en het terugsturen van asielzoekers aan de Duits-Oostenrijkse grens is deze week voor het eerst toegepast. Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken werd een afgewezen migrant maandag volgens de nieuwe regelgeving tegengehouden en naar Athene teruggevlogen.

De Duitse federale politie verklaarde dat de 22-jarige Pakistaan zondag zonder papieren in een regionale trein van Kufstein (Oostenrijk) naar Rosenheim (Duitsland) werd opgepakt. De politie ontdekte na raadpleging van de Europese vingerafdrukdatabank Eurodac dat hij in Griekenland in 2017 al asiel had aangevraagd. De Pakistaan werd naar verluidt onmiddellijk naar de luchthaven van München gebracht en in een vliegtuig richting Griekenland gezet.

Half augustus had Duitsland na het akkoord met Spanje ook met Griekenland een afspraak gemaakt over het terugnemen van daar al geregistreerde asielzoekers. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) wil ook met Italië eenzelfde afspraak maken. Zijn Italiaanse collega Matteo Salvini verwacht echter als tegenprestatie dat Duitsland in vergelijkbare omvang migranten opvangt die op de Middellandse Zee werden gered.