Trouwjurk Meghan Markle te bezichtigen in Windsor Castle

Fanaten van het Britse koningshuis kunnen hun hartje binnenkort ophalen met een bezoek aan de tentoonstelling ‘A royal wedding, the duke and duchess of Sussex’. Die opent op 26 oktober in het kasteel van Windsor, met de bruidsjurk van kersvers hertogin Meghan Markle als absoluut pronkstuk.

Meghan Markle trouwde in mei van dit jaar met de Britse prins Harry. Haar trouwjurk, een ontwerp van Givenchy, is vanaf eind oktober te zien in Windsor Castle. Het kleed van het Franse modehuis is het pronkstuk van de tentoonstelling ‘A royal wedding, the duke and duchess of Sussex’, over het huwelijk van Harry en Meghan. Ook de diamanten tiara die de Amerikaanse actrice droeg, zal te bewonderen zijn. Het kroontje was van de grootmoeder van de Britse queen Elisabeth, Mary. Het militaire kostuum dat Harry tijdens de ceremonie droeg, is ook te zien in Windsor Castle, al gaat het wel om een kopie.

De tentoonstelling in Windsor Castle loopt nog tot 6 januari. Daarna reist de kledij door naar het Schotse Edingburgh, waar het te zien zal zijn in het Palace of Holyroodhouse, de residentie van de queen in Schotland.