Verkiezingsborden beklad in Hasselt: "De Congo is van ons, linkse ratten"

PVDA-borden in Hasselt beklad: "De Congo is van ons, linkse ratten". Video: TV Limburg

Hasselt - 'De Congo is van ons, linkse ratten'. Met die slogan is een PVDA-verkiezingsbord beklad in Hasselt. Op een tweede bord staat een hakenkruis. Lijsttrekker Kim de Witte vindt dat deze uitspraak niet door de beugel kan. In het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat dat ze een debat willen aangaan over het koloniale verleden. Dat kan vermoedelijk de aanleiding zijn voor de vandalenstreken.

"Wat op de borden staat geschreven, is onrustwekkend. We vinden dat zoiets echt niet door de beugel kan", reageert een aangeslagen De Witte. "We gaan dit melden aan de politie, want het gaat niet om een kwajongensstreek. Het gaat om onaanvaardbare boodschappen. We gaan de borden vervangen en ons uiteraard niet laten intimideren."