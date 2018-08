Brit zwemt 560 kilometer in open zee om aandacht op vervuiling te vestigen

De 48-jarige Brit Lewis Pugh heeft de hele lengte van het Kanaal afgezwommen om de aandacht op de milieuvervuiling en overbevissing te vestigen. Hij kwam woensdag na ongeveer 560 kilometer aan in Dover. Op 12 juli was hij begonnen in het uiterste westen van Cornwall. Naar schatting heeft hij 500.000 tot 750.000 zwemslagen gemaakt.