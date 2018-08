Belgische zakenman overlijdt in mysterieuze omstandigheden in Moskou

Brussel - De Belgische zakenman Bruno Charles De Cooman, vicepresident R&D bij het Russische staalbedrijf NLMK, is in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen in Moskou. De man werd woensdagmiddag dood aangetroffen beneden zijn appartement, aldus verschillende buitenlandse media. Bij het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken kan men het overlijden nog niet bevestigen.

De politie van Moskou verklaarde aan het Russische persagentschap TASS dat het lichaam van De Cooman “de karakteristieken van een val op grote hoogte” vertoont. Maar de precieze omstandigheden blijven onduidelijk. Er is een onderzoek opgestart, aldus TASS.

De Belg werd vorig jaar benoemd als vicevoorzitter onderzoek en ontwikkeling bij NLMK. Dat is één van de vier grote staalbedrijven in Rusland. Het produceert zowat een vijfde van alle staal in het land.