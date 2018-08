Lichaam van bergbeklimster na 31 jaar gemummificeerd teruggevonden

Een vrouwelijke bergbeklimmer die in 1987 een tocht op de Russische Elbroes niet overleefde, is na 31 jaar teruggevonden. Het stoffelijke overschot van de destijds 36-jarige vrouw was volledig gemummificeerd.

Elena Basykina, zoals de vrouw heet, kwam uit de Sovjet-Unie. Ze bevond zich samen met een vriendin en vijf mannen op het hoogste punt van de Elbroes - op zo’n 5,6 kilometer hoogte - toen ze allemaal om het leven kwamen.

Onmiddellijk na het ongeluk werd een zoekactie gestart, maar die leverde destijds niets op. Pas deze week botsten toeristen op het lichaam van Elena Basykina. Zij is de eerste van de groep vermisten van wie het lichaam nu is teruggevonden.

Het stoffelijke overschot van Basykina is nog in goede conditie omdat het 31 jaar lang onder een pak ijs heeft gelegen. Reddingswerkers hebben haar lichaam inmiddels geborgen.

