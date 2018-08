Opvallend: Limburgse ex-profs geven met succes hun voetbalgenen door

Er dient zich opnieuw een generatie jonge, veelbelovende voetballers aan. Met opvallend veel zonen van Limburgse ex-profs. Kent u ze nog, de Jacky Boonens of Davy Oyens van deze wereld? Een overzicht

JOHAN EN ZINHO VANHEUSDEN

De vader: Johan Vanheusden (50) was een centrale verdediger die debuteerde bij Hasselt maar het merendeel van zijn carrière doorbracht bij het immer rumoerige Beerschot, overwegend in tweede klasse. De Limburger speelde ook nog twee seizoen voor het ook al ter ziele gegane Seraing alvorens bij Beerschot zijn profcarrière af te sluiten.

Zinho Vanheusden Foto: Isosport

De zoon: Zinho Vanheusden (19) is net als zijn vader een centrale verdediger maar met ogenschijnlijk meer kwaliteiten dan zijn vader. Vanuit de jeugd van Standard verkaste Zinho op 16-jarige leeftijd naar Inter Milaan waar hij gestaag progressie maakte. Ondanks een zware knieblessure werd hij vorig jaar uitgeleend aan Standard. Hij debuteerde vorig jaar in Playoff 1 in de wedstrijd tegen AA Gent. Is ook dit seizoen opnieuw verhuurd aan de Luikse club.

MARC EN XIAN EMMERS

De vader: Marc Emmers (52) was één van de meest polyvalente spelers van de jaren tachtig en negentig. Hij debuteerde in eerste klasse bij het toenmalige Waterschei, de club waarmee hij ook degradeerde. Aad de Mos haalde de middenvelder naar KV Mechelen waar hij uitgroeide tot een vaste waarde in het elftal dat enkele jaren de vaderlandse competitie domineerde. Hij won in zijn eerste jaar bij Malinwa al meteen de Europabeker voor Bekerwinnaars en een jaar nadien ook de landstitel. Emmers werd international, in 1992 verkaste hij naar Anderlecht. Daar werd hij iets te veel afgeremd door blessures. Marc Emmers verzamelde 37 caps voor de Rode Duivels en scoorde twee keer. Hij speelde het WK in Italië (1990) en de Verenigde Staten (1994). In de laatste periode van zijn carrière trok hij nog naar het buitenland: Perugia en het Zwitserse Lugano waren zijn buitenlandse haltes alvorens bij KTH Diest zijn carrière af te sluiten.

Papa en zoon Emmers Foto: Photo News

De zoon: Xian Emmers (19) is een centrale middenvelder die zijn opleiding kreeg bij de jeugd van Racing Genk. Daar werd hij op 16-jarige leeftijd weggeplukt door het Italiaanse Inter Milaan. Emmers’ carrière evolueerde gunstig en dat leverde hem vorig seizoen een plaats op de bank op tijdens een competitiematch van Inter. Ondanks een sterke voorbereiding verkoos hij toch een uitleenbeurt aan de Italiaanse tweedeklasser Cremonese waar hij vooral speelminuten hoopt te verzamelen.

JACKY EN INDY BOONEN

De vader: Jacky Boonen (50) legde als voetballer een heuse roadtrip af. De Dilsenaar debuteerde bij Patro Eisden maar verhuisde al snel naar Lierse. Vier jaar op het Lisp werden gevolgd door drie jaar Beveren en drie jaar Lokeren. Na een jaartje Turnhout volgden Dundee, Bleiberg (Oos), Dessel Sport, Spittal (Oos) en Verbroedering Maasmechelen. Boonen stond gekend voor zijn onnavolgbare dribbels en het feit dat hij liefst van al met afgezakte kousen speelde.

Indy Boonen bij Oostende Foto: Photo News

De zoon: Indy Boonen is een centrale middenvelder met een sterke dribbel en een goede passing. Op 16-jarige leeftijd werd hij door Manchester United weggehaald bij Racing Genk. Bij de Engelse traditieclub groeide hij door van de U18 naar de beloften. Afgelopen zomer besloot hij terug te keren naar België. Hij tekende een driejarig contract bij KV Oostende waar hij intussen al zijn eerste speelminuten op het hoogste niveau heeft opgedaan.

LUCA EN DAVY OYEN

De vader: Davy Oyen (43) debuteerde in eerste klasse bij Racing Genk, werd voor één jaar uitgeleend aan Sint-Truiden, keerde terug naar Genk waar hij een vaste plaats kreeg als offensieve flankverdediger. Oyen krikte zijn niveau gevoelig op en dat leverde hem een transfer naar PSV op. Oyen brak er nooit echt door en verhuisde voor vier seizoenen naar Anderlecht waar hij weinig speelde maar wel twee landstitels behaalde. Een seizoen Nottingham Forrest was niet echt een succes, daarna volgden nog Roeselare en KVSK United. Oyen stond in totaal drie keer op het veld bij de Rode Duivels.

Luca Oyen tekent zijn eerste profcontract

De zoon: Luca Oyen (15) speelt sinds zijn zevende voor Racing Genk en is in tegenstelling tot zijn vader een offensieve middenvelder met een vinnige actie in de benen. Hij is intussen jeugdinternational en tekende vorige week op vijftienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Racing Genk.