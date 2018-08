FC Duffel wil loting Croky Cup nietig laten verklaren

Op de beelden was duidelijk te zien hoe een balletje openlag in de trommel.

De loting van de zestiende finales van de Croky Cup dreigt mogelijk nog een staartje te krijgen. KFC Duffel, dat aan Sint Truiden werd gelinkt, stuurde woensdag immers een mail naar het Competition Department van de KBVB, waarin het meedeelt dat de loting onregelmatig is verlopen.

De bekerloting was dinsdagmiddag via een livestream te volgen. Daarin is heel duidelijk te zien dat er vanaf minuut vijf een balletje open ligt in de trommel. Een minuut later lijkt dit opgemerkt, wordt het balletje gesloten en opnieuw in de trommel gegooid. Niet naar de zin van FC Duffel, dat één en ander uitgeklaard wil zien.

“Het is ons standpunt dat de bekerloting onregelmatig is verlopen”, bevestigt voorzitter Denis Raveschot namens FC Duffel. “Daar hebben we woensdag ook het Competition Department van op de hoogte gebracht. Door het feit dat één van de balletjes van bij het begin open ligt, is het geheime karakter van de loting niet gegarandeerd. En dat is toch een belangrijk gegeven inzake geloofwaardigheid. Wij vinden dat de trekking nietig verklaard dient te worden en moet worden overgedaan. We hebben het Competition Department twee dagen de tijd gegeven om een standpunt in te nemen en beraden ons dan verder.”

FC Duffel bereikte de zestiende finales na een fraaie 3-0 stuntzege tegen Westerlo. Het werd dinsdagmiddag aan Sint-Truiden gelinkt.

Herbekijk hieronder de loting van de 1/16e finales. Op minuut 5:23 is te zien hoe een balletje in de linkerbokaal openspringt. Croky-baas Jan Claes merkt het pas op na een minuut, op 6:05 en sluit het balletje opnieuw.