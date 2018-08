Antwerp wil Refaelov wegplukken bij Club Brugge

Antwerp wil Lior Refaelov weghalen bij Club Brugge. De Great Old sprak al met de speler en die is enorm geïnteresseerd. Op clubniveau is er echter nog geen akkoord. Refaelov had ook een aanbod van Standard, maar legde dat naast zich neer. Ook clubs in Israel zijn geïnteresseerd in de middenvelder, die bij Club Brugge op overschot is.