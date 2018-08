Applaus en gejuich voor bootvluchtelingen die Spaans strand bereiken

Strandgangers en zonnekloppers in Spanje gaven enkele Afrikaanse bootvluchtelingen een hartelijk onthaal toen ze het strand van Conil de la Frontera wisten te bereiken. Enkele toeristen deelden ook water uit aan de immigranten, die zich snel uit de voeten maakten om niet gearresteerd te worden. De ordediensten kon hen volgens de lokale media echter snel inrekenen en ontdekte dat minstens dertien van hen minderjarig zijn.

De bootvluchtelingen kregen gelukwensen van de zonnekloppers die hen aanmoedigden zodra ze vaste grond onder de voeten hadden en in alle richtingen wegstoven. Het is al de tweede keer dat er in dezelfde regio in Spanje bootvluchtelingen arriveren. Afgelopen zondag werden strandgangers verrast toen een veertigtal immigranten voet aan wal zetten nabij een luxeresort in Chiclana de la Frontera.