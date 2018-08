Opgepakt voor jarenlange kindermishandeling, maar door procedurefout moet rechter drie verdachten laten gaan

Van de vijf verdachten op wiens erf in de Amerikaanse staat New Mexico elf ondervoede kinderen aangetroffen werden, zijn er drie vrijgelaten door de rechter.

Lucas Morton, Subhannah Wahhaj en Hujrah Wahhaj worden niet langer beschuldigd van kindermisbruik, omdat de aanklagers de hoorzittingstermijn van tien dagen hebben overschreden. Dat blijkt uit een mededeling van districtsrechter Emilio Chavez. Volgens hem een moeilijke beslissing, al kon hij er door de wetgeving niet omheen.

De beschuldigingen tegenover Siraj Ibn Wahhaj en Jany Leveille blijven wel van kracht.

“Ergste omstandigheden ooit”

Tijdens een grote zoekactie naar een driejarige jongen die al enkele maanden vermist was, troffen de agenten plots kinderen aan op een erf in de staat New Mexico.

Een politieagent sprak van de “ergste omstandigheden van leven in armoede” die hij ooit had gezien. Het gezelschap werd in een trailer onder de grond aangetroffen. Er lagen enkel wat aardappelen en een doos rijst in de vuile trailer, waar ook geen elektriciteit was. Volgens de sheriff van Taos County zagen de zestien eruit “als vluchtelingen uit een derdewereldland, zonder voedsel of water, en ook geen schoenen, persoonlijke hygiëne en vuile vodden als kledij”.

De hoofdverdachte voor de verdwijning is Siraj Wahhaj, de 39-jarige vader van de jongen.