Hoe meer technologische snufjes op onze auto, hoe vaker we botsen

Parkeersensoren, automatische noodrem, rijstrookondersteuning: moderne auto’s bulken van de hoogtechnologische rijhulpsystemen die ongevallen moeten voorkomen. Maar het tegendeel is waar: wie alle veiligheidssnufjes gebruikt, maakt juist méér kans op schade. “Bestuurders vertrouwen blind in al die snufjes, en letten minder op.”

Vertrouwt u nog uitsluitend op uw eigen rij- en parkeerkunsten, dan heeft u elk jaar 14 procent kans op schade. Wie denkt veiliger af te zijn met technologische snufjes heeft 23 procent kans op schade. Dat leert Nederlands onderzoek, het allereerste op basis van concrete data afkomstig van leasingmaatschappijen, autoverzekeraars en schade-expertisebureaus. “Wij becijferden de schadefrequentie voor vier rijhulpsystemen en stelden vast dat wagens zonder zo’n systeem minder vaak een ongeval hadden dan auto’s mét”, zegt Ric van Vugt van Automotive Insiders. “We zijn in de praktijk nog een heel eind verwijderd van de botsvrije auto.”

Menselijke factor

De onderzoeker schuift drie verklaringen naar voren. “Ten eerste doen die systemen nog altijd niet 100 procent wat ze beloven. Daarnaast is er een groep chauffeurs die er niet mee overweg kan, misschien omdat de uitleg van de autodealer niet goed was, of die ze gewoon uitschakelt om van die vervelende alarmbiepjes en -lichtjes af te zijn. Maar de belangrijkste verklaring is wellicht dat het vertrouwen van te veel bestuurders in die rijhulpsystemen zo groot is dat ze er blind op ­varen.”

- Klik hier om de infografiek in groter formaat te bekijken -

Foto: Infografiek Het Nieuwsblad

Cijfers of statistieken specifiek voor de Belgische markt zijn er niet, noch bij de verzekeringskoepel Assuralia noch bij de federatie van leasingmaatschappijen Renta noch bij autovakfederatie Traxio. “Maar het lijkt mij aannemelijk dat de situatie in België niet veel anders zal zijn”, denkt Van Vugt. Jurgen Delanoy van Leaseplan België is alvast niet verbaasd: “Het is altijd een combinatie van mens en machine”, zegt hij. “Je kan nog zo veel technologie in de auto stoppen, met de foute mentaliteit loopt het vroeg of laat verkeerd. En die rijhulpsystemen zijn nog niet geavanceerd genoeg om er blindelings op te vertrouwen. De technologie kan al veel, maar nog niet alles.”

Verzekeraars verliezen

“Deze studie is een fameuze eye­opener”, zegt Isabelle Vermeire van carrosseriegroep Vecarro. “Ons buikgevoel – op basis van toch zo’n 5.200 ongevalsaangiftes per jaar – zegt al langer dat dergelijke systemen mensen minder oplettend maken omdat ze denken dat die snufjes onfeilbaar zijn. Het feit dat leasingmaatschappijen en vlootbeheerders ze verplichten en dat verzekeraars zelfs kortingen geven aan particulieren die dergelijke rijhulpsystemen in de wagen hebben, versterkt alleen maar dat gevoel van onfeilbaarheid.”

De bewuste studie zal dan ook met argusogen gelezen worden door verzekeraars, “want die verliezen nu twee keer: een eerste keer met de korting die ze toekennen, een tweede keer doordat de reparaties vaak duurder worden omdat niet alleen de schade aan het koetswerk hersteld moet worden, maar vaak ook de elektronica moet worden vervangen”, zegt Ric van Vugt van Automotive ­Insiders.

Weg dan maar met al die snufjes? “Da’s te kort door de bocht”, zegt de onderzoeker. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze systemen met de dag beter worden. Als de autoverkopers hun klanten dan goed uitleggen hoe die snufjes werken en als de chauffeur dan zijn gezond verstand gebruikt, dan ben je toch beter af mét dan zonder. Maar dat zijn dus wel twee voorwaarden.”