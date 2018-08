De Haan - Een opvallend zicht dinsdagmiddag op het strand van Wenduine. Daar raakte de jeep van de redders vast in het slib.

Doordat het zeewater snel opkwam, kwam de wagen al snel midden in het water terecht. Hij zat dan ook al grotendeels onder toen een tractor die op het strand aan het werk was kwam helpen. Met behulp van de redders, een stevig touw en de paardenkracht van de tractor kon de jeep opnieuw op het zand getrokken worden. Hoe ernstig de schade aan de wagen is, is niet duidelijk.