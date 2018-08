Ex-doelmannen Lierse komen elkaar tegen bij… Straatsburg

De Japanse doelman Eiji Kawashima heeft voor één seizoen getekend bij de Franse eersteklasser Straatsburg. De ex-keeper van Lierse en Standard gaat in het Straatburgse doel de concurrentie aan met onze landgenoot Matz Sels.

Kawashima is ondertussen al 35 jaar en komt over van Metz, waarmee hij vorig seizoen degradeerde naar de Ligue 2. De kapitein van de Japanse nationale ploeg is de tweede doelman die Straatsburg deze transferperiode binnenhaalt, na Sels, die voor vier miljoen euro van Newcastle overkwam. Sels was van in het begin van het seizoen titularis en slikte ondertussen drie tegendoelpunten in evenveel wedstrijden.

Met vier op negen is Straatsburg voorlopig twaalfde in de Ligue 1. Kawashima haalde op het WK nog de achtste finales met Japan, maar daarin waren de Rode Duivels uiteindelijk met 2-3 te sterk.

Opvallend: Sels volgde zes jaar geleden op toen die het inmiddels ter ziele gegane Lierse inruilde voor Standard. Beide doelmannen komen elkaar zoveel jaren later dus opnieuw tegen.