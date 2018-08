Wijnegem Shopping Center verandert van naam

Wijnegem - Wijnegem Shopping Center is dood, leve ‘Wijnegem Shop Eat Enjoy’. Voor zijn 25ste verjaardag trakteert een van de bekendste en drukst bezochte winkelcentra van ons land zichzelf op eenmake-over, inclusief een nieuwe naam.

Daarvoor schakelde eigenaar SCMS-Ceusters het Britse creatief bureau Benoy in, dat eerder al gerenommeerde shoppingcentra restylede en Ferrari World in Abu Dhabi tekende. Naast een nieuw interieur komen er personal shopping assistants (150 euro voor drie uur) die Jani-gewijs stijl­advies geven. Voorts is er ook een ‘Kiss & Ride’-zone en zijn er ‘Cosy Corners’ uitgerust met oplaadpunten voor smartphones en laptops. De feestelijke opening is voorzien voor 15 september.