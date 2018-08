Vier jaar geleden raakte hij verlamd tijdens ongeval, vandaag heerst Arne (12) over de golven

Oostende - Arne Jeurissen is twaalf en leert surfen in Oostende. Hij is ook verlamd, sinds een zwaar auto-ongeval vier jaar geleden. En toch glijdt hij dus over de golven. Vol goesting, met de glimlach, op karakter. “Het peddelen is lastig, en het zout water smaakt slecht. Maar surfen is fantastisch.”

Een tractor rijdt over het strand naar de zee. In de rode laadbak zit een jongen van twaalf, surfplank in de hand. Hij kan niet snel genoeg in het water zitten. Het was het grootste struikelblok toen ...