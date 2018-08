Club maakt een heus event van de loting en is nu al verzekerd van 28 miljoen euro

De loting voor de Champions League wordt vanavond in Brugge niet enpetit comité bekeken, zoals dat normaal het geval is. En de kassa, die wordt flink gespekt. Zoveel is intussen duidelijk.

Club organiseert een heus evenement, waarbij fans welkom zijn op het supportersplein naast het Jan Breydelstadion om de trekking op groot scherm samen te volgen. Het evenement wordt opgevrolijkt met een dj en gratis bier, want vanaf 18 uur trakteert Club zijn fans op twee vaten van het huis om de start van een nieuwe CL-campagne te vieren. Na de loting komen Leko en enkele (geblesseerde) spelers de supporters toespreken op een podium. De rest van de kern bekijkt de loting thuis, want morgen volgt al de verplaatsing naar Zulte Waregem. Wie vanavond zeker aanwezig zal zijn, is Nakamba, die herstelt van een knieblessure en zeker niet in aanmerking komt voor de match tegen Zulte Waregem.

Club nu al zeker van 28 miljoen euro

Wie er vanavond ook uit de trommel komt: de jackpot is al binnen voor Club Brugge. Blauw-zwart is door zijn deelname aan de groepsfase nu al verzekerd van ongeveer 28 miljoen euro. Naast de startpremie en het televisiegeld voerde de UEFA dit seizoen namelijk een premie in die wordt berekend via een nieuwe ranglijst op basis van de Europese prestaties van de laatste 10 jaar van alle 32 CL-deelnemers. Op plaats 32 wordt 1,1 miljoen euro betaald, op plaats 31 2,2 miljoen euro, enzovoort. Club houdt minstens zes ploegen achter zich en staat 26ste, waardoor het nu al zeker is van 7,7 miljoen euro extra. Omdat het televisiegeld niet met Standard gedeeld moet worden, stijgen ook daar de inkomsten. Per behaald punt krijgt Club nog eens 900.000 euro.