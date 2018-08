Voor voorzitter Ivan De Witte is inzet voor KAA Gent vanavond groter dan vijf miljoen euro bovenop recordzomer

AA Gent speelt vanavond in Bordeaux zijn – zeker tot Nieuwjaar – belangrijkste match van het seizoen. Vertaald in cijfers: er staat minstens 5 miljoen euro op het spel. Dat zou een mooie afsluiter zijn van een recordzomer met zo’n 40 miljoen euro transferinkomsten. Maar voorzitter Ivan De Witte kijkt voorbij het snelle geldgewin. “Het gaat ook om onze plaats vinden in Europa.”