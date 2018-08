Dit is de nieuwe Anderlecht-verdediger: bijna gestopt door hartproblemen, vandaag een koopje

Een Engelsman die werd doorgestuurd bij Ajax en furore maakte in Slovakije: dat is de nieuwe verdediger die Anderlecht gisteren tevoorschijn toverde. Een nobele onbekende, maar wel een koopje. Goedgekeurd door Hein Vanhaezebrouck zelve. Al hing de carrière van James Lawrence (26) aan een zijden draadje.

Een speler zonder al te veel renommée maar ook spotgoedkoop, dat is James Lawrence, de jongste maar wellicht niet de laatste zomeraanwinst van Anderlecht. Paars-wit betaalt amper 400.000 euro plus bonussen en neemt dus geen enkel financieel risico met de 26-jarige verdediger. De vraag is alleen of James Jamie Lawrence het niveau voor paars-wit heeft om de concurrentie aan te gaan met Antonio Milic links in de driemansverdediging. Het parcours van de Engelsman is op zijn minst bijzonder te noemen. In zijn jeugd speelde de linksbenige verdediger twee jaar bij Arsenal en vervolgens vijf jaar bij QPR vooraleer het gezin op zijn zestiende naar Nederland verhuisde. Lawrence sloot zich aan bij Haarlem, waar een scout van Ajax hem ontdekte. Daar leek zijn carrière voorbij nog voor ze begonnen was.

Exploderend hart

“Toen ik er vier of vijf maanden zat, sloeg de schrik me om het hart”, vertelde Lawrence in een interview met Sky Sports. Letterlijk. “Dat kwam door de intensiteit van de training. In Haarlem trainde ik twee avonden in de week en bij Ajax speelde ik opeens vijf keer in de week en ook nog twee keer op zondag. Ik voelde mijn hart kloppen tijdens sessies, maar dacht er niet veel over na. Toen speelden we een uitwedstrijd, het was in de winter. Tegen het einde van de warming-up deden we wat sprints en toen ik langs de trainer rende, voelde ik mijn hart bijna exploderen. Het was alsof het uit mijn borst klopte. Ik stopte en ging op de grond zitten. Mijn trainer vroeg wat er aan de hand was. Ik pakte zijn hand en legde die op mijn borst. Hij voelde mij hart ongelooflijk snel kloppen, dus zei hij dat ik niet zou spelen en dat ik mij moest laten controleren. Ze ontdekten dat mijn hartmuur overgroeid was en dat dit mijn hartslag beïnvloedde. Ik moest een hartoperatie ondergaan. Het was raar, want ik realiseerde mij helemaal niet dat het zo serieus was. Er was een andere speler die hetzelfde kreeg als ik en hij kon niet geopereerd worden. Hij moest zijn carrière beëindigen. Ik realiseerde mij dat ik veel geluk had gehad, het had anders kunnen lopen.”

Hoewel hij fysiek in orde werd verklaard, brak hij in Nederland nooit door. Twee jaar bij Ajax, een jaartje bij de beloften van Sparta Rotterdam, twee jaar bij de reserven van RKC: het werd nooit wat. Blessures gooiden roet in het eten, maar de Engelsman bleek ook te beleefd en wist zich moeilijk staande te houden tussen al die Hollandse branie. “Ik vond mezelf wel goed genoeg, maar ik kreeg geen kans en dat frustreerde me”, zegt hij zelf.

De zegen van Hein

Tscheu La Ling, oud-speler van Ajax, haalde hem vier jaar geleden naar Trencin, zijn laboratorium voor niet-EU-spelers met talent en Europeanen met een krasje. Zie de stoet aan spelers die van Trencin al in onze competitie terechtkwam: van Wesley over Moses Simon tot Samuel Kalu en Rangelo Janga. Dat Anderlecht naar Lawrence grijpt, moet zijn dat manager Luc Devroe overtuigd is. Devroe scout al jaren bij Trencin en onderhield bij KV Oostende al contact met Tscheu La Ling.

Bovendien gaf ook trainer Hein Vanhaezebrouck zijn zegen: hij zag twee weken geleden Lawrence zelf aan het werk tegen Feyenoord in de voorrondes van de Champions League. Tegen de Rotterdammers bleek het bedeesde jongetje van weleer een kranige vent van 1,88 meter. Feyenoord sneuvelde en Lawrence maakte indruk, niet alleen op Anderlecht. Mario Been, ex-trainer van Genk en televisieanalist, vroeg zich luidop af waarom Feyenoord niet probeerde om Lawrence te halen. De Brit is namelijk het prototype van de verdediger waarvan ze in Nederland houden: met een uitstekende inspeelpass. En met slechts een jaar contract bij Trencin kostte hij niets. Lawrence tekende voor drie jaar met optie. Drie jaar om te bewijzen dat Ajax en die andere Nederlandse clubs zich vergisten. “Geef die jongen tijd. Hij kan verdedigen én hij kan voetballen”, zegt Tscheu La Ling. “Lawrence heeft zeker het niveau voor Anderlecht.”