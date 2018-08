CLUBNIEUWS. Genkse spits op weg naar Athene, Gent heeft Franse rechtsachter op het oog

Nog één nacht slapen en de transfermarkt sluit definitief de deuren. De nervositeit loopt op, clubs willen nog koopjes doen of overbodige spelers dumpen. Zet u schrap voor uw dagelijkse portie clubnieuws.

GENK - Karelis op weg naar AEK Athene Om de volledige spelersgroep te belonen, stapten gisteren 25 spelers op het vliegtuig. Naast nieuwkomer Fiolic bleef alleen Nikos Karelis in Genk. “Op eigen vraag”, aldus Philippe Clement. “Ik had hem er ook graag bij gehad, maar met het oog op een mogelijke transfer en bijhorende medische tests vond hij het beter om in België te blijven.” Want mogelijk biedt AEK Athene Karelis in extremis nog een uitweg. AEK plaatste zich dinsdagavond voor de Champions League, maar zag na de wedstrijd diepe spits Livaja nog rood krijgen. De Kroaat trapte in een opstootje een tegenstrever in de onderbuik en riskeert minstens drie speeldagen schorsing. Bojan Nastic liep dinsdag op training een lichte spierblessure op in de kuit en geraakt waarschijnlijk niet speelklaar. Philippe Clement grijpt mogelijk terug naar de basiself van de heenmatch, alleen is het centraal achterin normaal de beurt aan het duo Aidoo- Lucumi.

AA GENT - Franse rechtsachter in beeld AA Gent heeft een vervanger op het oog voor Thomas Foket. Het gaat om de 26-jarige Franse rechtsachter Arnaud Souquet. Hij gold de voorbij twee jaar als een vaste waarde bij Nice, maar past niet meer in de plannen van de nieuwe coach Patrick Vieira. Leuk detail: vorig jaar scoorde Souquet voor Nice in de galamatch van AA Gent tegen de Buffalo’s. Souquet voetbalde de voorbije jaren als rechtsachter, maar kan ook als defensieve middenvelder uitgespeeld worden. AA Gent heeft wel af te rekenen met concurrentie, want onder meer ook Stade Rennes dringt aan voor Souquet en Franse bronnen meldden eerder interesse van Sporting Lissabon en… Bordeaux. En ook de speler zelf moet nog overtuigd worden. AA Gent is in de laatste dagen van de mercato ook nog op zoek naar (creatieve) aanvallende versterking en probeert nog verwoed een oplossing te vinden voor Anderson Esiti. De Nigeriaanse defensieve middenvelder mag weg.

STANDARD - Rouches informeren naar Lombaerts Omdat Standard voorbereid wil zijn op een laat bod voor de overbodige Milos Kosanovic informeerde het naar de voorwaarden van Nicolas Lombaerts (33). Die kan gratis weg bij KV Oostende en is bereid in te leveren. Bursaspor toonde eveneens interesse, maar de Turken haalden intussen een andere verdediger. Standard krijg er wel met zekerheid voor het eerst een Chinees bij. De Rouches maakten de komst van Hao Zhang wereldkundig. De negentienjarige middenvelder komt over van Beijing Renhe, de club van ex-Genk-speler Ayub Masika, en zal eerst bij de beloften worden gestald. Zhang gaat op Sclessin aan de slag in het kader van een samenwerking die Standard is opgestart met Starunion Sports, een bedrijf dat in China jeugdopleidingen organiseert. De Luikenaars gaan hun jeugdexpertise delen. Momenteel voetbalt de U15 van Standard ook op een jeugdtoernooi in Shanghai.

CHARLEROI - Carolo’s laten oogje vallen op David Henen Charleroi is nog steeds naarstig op zoek naar offensieve versterking. De Carolo’s willen graag David Henen vastleggen, die een vrije speler is. De Belgische aanvaller, 22 ondertussen, is sinds deze zomer einde contract bij Everton. Henen, een jeugdproduct van Anderlecht en Standard, vertrok in 2013 naar Monaco en kwam via Olympiakos bij Everton terecht. Charleroi-manager Mehdi Bayat won alvast inlichtingen in bij bondscoach Roberto Martinez. Die had Henen bij Everton nog onder zijn hoede. De aanvaller trainde deze zomer ook al mee bij Antwerp en bezocht onlangs het eveneens ­geïnteresseerde Legia ­Warschau van ex-Standard-coach Ricardo Sa Pinto.

ANTWERP - Zorgen om Borges, Batubinsika aan de beterhand De nieuwe verdediger Abdoulaye Seck komt als geroepen, want Borges sukkelt nog altijd met zijn kuit. Ook gisteren bleef de Braziliaanse verdediger weer binnen met de ­kinesist. Ook rechtsback Opare en Batubinsika werkten individueel, maar wel op het veld. Die laatste zou weer voluit mogen gaan. De physical coach dreef hem gisteren alleszins tot het uiterste, dus na enkele groepstrainingen zou hij weer speelklaar moeten zijn. Owusu ontbrak om ­administratieve redenen.

OOSTENDE - Capon twijfelachtig voor STVV Capon is nog steeds twijfelachtig voor de verplaatsing naar STVV. De flankspeler kampt met een contractuur in de bil en trainde gisteren nog steeds individueel. Vandaag wordt beslist of hij meereist naar Limburg. Ook Ndenbe is er zaterdag mogelijk niet bij. Net als Capon deed hij niet mee met de groepstraining. Christof Die-rick werd aangeduid als scheidsrechter voor STVV-KV Ooostende. Lombaerts genoot interesse van het Turkse Bursaspor, maar de Turken kozen uiteindelijk voor een andere verdediger.

KV KORTRIJK - Nog eens zestig abonnementen verkocht KV Kortrijk verkoopt nog altijd abonnementen, hoewel het seizoen al vijf wedstrijden ver is. Deze week gingen er nog zestig stuks de deur uit. Daarmee komt de teller aan net geen 4.000 abonnementen. KV Kortrijk maakte een boek over de tien opeenvolgende jaren in eerste klasse. Het is een collector’s item, waarin teruggeblikt wordt op enkele memorabele momenten in die tien seizoenen. Het boek KV Kortrijk 2008-2018 - 10 om terug te zien van Eddy Soetaert komt op 10 september uit.

ZULTE WAREGEM - Heuse babyboom wordt morgen gevierd Er is een babyboom bij Essevee. De kersverse vaders De fauw, Johan Bjordal, Hamdi Harbaoui en Marcq krijgen voor aanvang van de match van morgen tegen Club een geschenk: een goodiebag. Het gezin Marcq kreeg er zelfs een tweeling bij. De vrouw van Nil De Pauw moet eerstdaags bevallen. Er was gisteren nog geen doorbraak in de uitgaande transferdossiers van Madu, Muhren, Verboom en Heylen.

CERCLE BRUGGE - Contract Stephen Buyl is ontbonden Ook het contract van Stephen Buyl werd ontbonden. Eerder gebeurde dit ook al met de contracten van Garcia en Vincent. Er rest nu enkel nog Karel Van Roose. Tormin is helemaal fit, Appin revalideert nog en Alioui kon deze week hernemen met de groep. Zondag geldt de combiregeling, de loketten blijven dus gesloten. Zaterdag en zondag kunnen op het secretariaat kaarten gekocht worden tussen 10 en 12 uur.

CLUB BRUGGE - Ex-speler Gaby Savat overleden Gisteren kreeg Club Brugge het droevige nieuws dat oud-speler Gaby Savat op 85-jarige leeftijd overleden is. Savat speelde voor Club Brugge 220 officiële wedstrijden en was daarna van 1974 tot 2005 boekhouder van Club. Savat speelde nog samen met onder anderen Fernand Goyvaerts, Gilbert Marmenout, Fons Bastijns en Raoul Lambert. Op het einde van het seizoen 1967-1968 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Club. Zijn begrafenis vindt plaats op zaterdag 1 september om 10 uur in de Sint-Pieterskerk langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge.

LOKEREN - Sfeertraining in aanloop naar derby De derby tegen Waasland-Beveren is de belangrijkste match van het jaar voor de supporters van Lokeren. Daarom verzamelt de supportersgroep ACTS morgen om 14 uur aan het oefenveld om de spelers tijdens de laatste training extra te motiveren voor de derby tegen de buren. De club opent zelfs een kantine in tribune 3, waar supporters iets kunnen drinken aan één euro. Zaterdag organiseert de club tussen 18.30 en 19.30 uur een ‘happy hour’ in alle buitenkantines. Tot slot kunnen abonnees nu ook online een extra ticket kopen voor slechts vijf euro.

WAASLAND-BEVEREN - Club laat oogje vallen op Gentse doelman Waasland-Beveren heeft in zijn zoektocht naar een derde doelman zijn oog laten vallen op Anthony Swolfs van AA Gent. De twintigjarige Belgische doelman is bij zijn huidige club momenteel vierde keuze na Lovre Kalinic, Colin Coosemans en Yannick Thoelen. Swolfs zou bij Waasland-Beveren de concurrentie moeten aangaan met Anderlecht-huurling Davy Roef en Kevin Debaty, die eerder deze zomer de rangen kwam versterken.

STVV - Driehonderd vlaggen voor de middenstand Naast Wenssens (elleboog) en Legear trainde ook Asmoah apart. Hij ondervond hinder van een gekneusde pols, opgelopen op training. Normaal gezien raakt de Ghanees fit voor Oostende. Ondanks de Japanse overname zweert STVV nog altijd bij lokale verankering. Daarom schuimde een STVV-delegatie gisteren de binnenstad af voor de actie Kleur de stad geel en blauw. Er werden bij de lokale handelaars pakketten afgeleverd met daarin een uitnodiging voor de match STVV-Moeskroen van 6 oktober, uitleg over businessformules én een geel-blauwe vlag.