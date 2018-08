Frankrijk “niet bereid te betalen voor het Europa der populisten”

Frankrijk “is niet bereid te betalen” voor Europese landen die de “grondbeginselen” van de Europese Unie niet respecteren. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian woensdag, negen maanden voor de Europese verkiezingen.

Le Drian verwees in het bijzonder naar Polen en Hongarije. Hij deed de uitspraken voor de Franse ambassadeurs die in Parijs waren bijeengekomen.

“Het staat iedere lidstaat vrij om de leiders te verkiezen die ze willen, maar onze visie op de EU, als een unie van allianties en waarden, is niet verenigbaar met die van regeringen die de grondbeginselen niet respecteren en zich niet verbonden voelen tot gemeenschappelijke solidariteit”, zei Le Drian. “Ten gronde hebben zij een utilitaire benadering van de Unie. Ze pikken eruit wat hen interesseert, in de eerste plaats de herverdeling van geld.”

“Frans-Duitse as is motor van Europese relance”

Le Drian ging ook in op de opvang van vluchtelingen. Hij wil de hoofdlijnen van een gemeenschappelijk standpunt afspreken met Duitsland voor de top van Salzburg in september. De Europese Unie en Italië liggen met elkaar overhoop: de ene verwijt de andere een gebrek aan solidariteit bij de opvang van vluchtelingen. De gemoederen bereikten het kookpunt toen Rome dreigde om zijn veto te stellen tegen de nieuwe Europese begroting.

“We willen een Frans-Duits standpunt voor de top van Salzburg op 20 september. We willen het onderwerp niet overlaten aan de populisten, aan de verkopers van illusie. We weten ook dat de Frans-Duitse as de motor is van de Europese relance”, zei Le Drian.