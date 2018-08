Duiker bereidt wel degelijk klacht voor tegen Elon Musk

Hij kreeg kritiek van een reddingsduiker, noemde hem daarop een pedofiel, verontschuldigde zich, maar kon het toch niet laten zich af te vragen waarom de duiker hem niet aanklaagde, als het niet waar was. Maar nu blijkt Elon Musk toch een rechtszaak boven het hoofd te hangen.

Tijdens de redding van de Thaise voetballertjes die vastzaten in een grot, had de Britse duiker Vern Unsworth uitgehaald naar Musks aanbod van een miniduikboot. Hij noemde het een pure PR-stunt, die hij “kon steken waar het pijn doet”. “Het had absoluut geen kans om te werken. Hij had geen idee hoe de grotdoorgang eruitzag.”

De Tesla-topman schold de reddingsduiker daarop onder meer uit voor “pedofiel” op Twitter. Hij verontschuldigde zich later voor die uitspraak en verwijderde zijn reeks boze tweets. Maar toen een journalist de kwestie deze week weer aanhaalde, reageerde Musk: “Vind je het niet raar dat hij me niet heeft aangeklaagd? Hij kreeg gratis juridisch advies aangeboden.” Hij vroeg de journalist ook of hij het wel onderzocht had.

You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda … — Elon Musk (@elonmusk) 28 augustus 2018

L. Lin Wood, een advocate, reageerde op Musks nieuwe reeks tweets: “Elon Musk zou zijn post moeten checken voor hij tweet.”

Unsworth blijkt wel degelijk van plan te zijn Musk voor de rechter te dagen wegens laster en eerroof, en Musk zou daar ook weet van moeten hebben. Al op 6 augustus kreeg Musk een brief van L. Lin Wood, die Unsworths advocaat is. Daarin staat dat de Britse duiker een klacht voorbereidt wegens de “valse en lasterlijke uitspraken”. Die brief bereikte onder meer BuzzFeed en is nu op sociale media gepost.

Here is the full letter sent to Elon Musk's home dated Aug. 6. pic.twitter.com/3CQHHcSrlK — Ryan Mac (@RMac18) 29 augustus 2018