Deze airshow wordt u aangeboden door de drie mogelijke opvolgers van de F-16

CD&V en Open VLD vragen dringend meer “gezond verstand” van Defensie, nu blijkt dat het leger zijn vliegshow fors laat sponsoren door de drie resterende kandidaten om de gepensioneerde F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen, een dossier waar de Wetstraat al maanden over ruziet. “Als gemeentebestuur vraag je toch ook niet aan alle plaatselijke wegenbouwers om het gemeentebal te sponsoren”, aldus Hendrik ­­Bogaert (CD&V).

Op 8 en 9 september vinden op de luchtmachtbasis in het Limburgse Kleine Brogel de spectaculaire Bel­gian Air Force Days plaats. Maar de reclameaffiche in het straatbeeld is politici van meerderheidspartijen CD&V en Open VLD in het verkeerde keelgat geschoten. Het gaat vooral om de namen van de drie hoofdsponsors onderaan de affiche. Dat blijken zowel Eurofighter, het Amerikaanse Lockheed Martin als het Franse Dassault, bouwer van de Rafale.

De eerste twee zijn met de Typhoon en de F-35 officieel in de running om de oude Belgische F-16’s te vervangen, gelet op de miljardenfactuur de “legeraankoop van de eeuw” genoemd.

Het Franse Dassault doet pas sinds kort opnieuw mee, nadat premier Charles Michel (MR) de Franse kandidatuur, buiten de officiële competitie, alsnog aanvaardde, tegen de zin van N-VA-defensieminister Steven Vandeput.

“In zo’n extreem gevoelig dossier, gelet op de vele discussies binnen de regering, ook over de houding van de legertop, zou je toch denken dat de luchtmacht dit jaar afziet van enige sponsoring van net deze bedrijven”, zegt Open VLD-defensiespecialist Tim Vandenput. “Ik ben burgemeester: geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt regionale bedrijven – die mogelijk wel eens voor de gemeente kunnen werken – te vragen om lokale evenementen te sponsoren.”

Een mening die CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert deelt: “Dit doe je gewoon niet op het moment dat er zo’n belangrijk investeringsdossier op tafel ligt.”

In alle vrijheid

Defensieminister Vandeput, die al maanden beklemtoont dat de vervanging in alle onpartijdigheid moet gebeuren, verwees gisteren voor een ­reactie door naar de Belgische luchtmacht. Die ziet geen graten in de samenwerking en zegt dat een hele resem luchtvaartbedrijven in alle vrijheid is gevraagd hun medewerking te verlenen aan de organisatie van de Belgian Air Force Days, waar een behoorlijk prijskaartje aan hangt.

“Zowel Lockheed Martin, Eurofighter als Dassault hebben daar positief op gereageerd, en hebben elk een omvangrijk pakket aangekocht, dat bestaat uit onder meer publiciteit, toegangstickets en expositieruimte”, aldus luchtmachtkolonel Geert Dedecker. “Doordat we iedereen de vraag stelden, én iedereen vrijlieten al dan niet op onze vraag in te gaan, hebben we niemand voor- of achtergesteld.”