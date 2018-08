Gemeenschapsonderwijs start intensieve begeleiding voor beginnende leerkrachten

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) biedt vanaf dit schooljaar tot 3.300 beginnende leerkrachten intensieve begeleiding aan. Vandaag laten te veel starters al na enkele jaren het onderwijs voor wat het is. Dat schrijft De Morgen donderdag.

De leraren zullen kunnen rekenen op gratis bijscholing in vier modules: van klasmanagement en het pedagogisch project tot specifieke kennis over hun vak en aanvangsbegeleiding. De lessen vinden plaats in het Brussels hoofdkantoor en in de verschillende scholengroepen.

“De nood aan ondersteuning is zeer groot”, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “Het is immers niet zo dat leerkrachten na hun afstuderen meteen alles in de vingers hebben. Ze hebben ook inlooptijd nodig. We hadden al een theoretische startersgids, maar we merkten dat niet elke school daarmee actief aan de slag ging. Juist daarom hebben we in overleg met de scholen en scholengroepen een volledig traject uitgewerkt.”

Het GO! neemt zo zelf het heft in handen. Verdyck geeft aan dat de situatie in Vlaanderen penibel dreigt te worden. Gemiddeld trekt een kwart van de leerkrachten in het basisonderwijs na vijf jaar de schoolpoorten achter zich dicht. In het secundair onderwijs stroomt bijna de helft van de starters uit.

Disclaimer: Belga signaleert elke dag berichten met belangrijk of opvallend nieuws uit andere media. Deze berichten krijgen het trefwoord PRESS mee. Belga kan evenwel nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze berichtgeving gebracht door andere media. Gelieve steeds de juiste bron te vermelden bij deze door Belga verspreide informatie.