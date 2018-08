Hoezo, zomer? Zon en wolken blijven elkaar afwisselen

Het is nog maar eind augustus, maar zomers weer krijgen we ook de komende dagen niet...

Het wordt donderdag op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Ten zuiden van Samber en Maas is het eerst nog zwaarbewolkt met nog wat regen. Later komt ook daar de zon er door. Na de middag verschijnt veel hoge bewolking vanuit Frankrijk. De maxima liggen tussen 16 en 19 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 18 graden aan zee en tussen 19 en lokaal 21 graden elders.

Donderdagnacht is het eerst overal droog met brede opklaringen. Geleidelijk verschijnt er vrij veel bewolking. Op het einde van de nacht zijn een paar buien in de buurt van de Franse grens niet uitgesloten. De minima liggen tussen 7 graden in Hoog-België en 14 graden aan zee.

Vrijdagochtend is er veel bewolking met mogelijk enkele buitjes langs de Franse grens. Daarna wordt het droog met wolkenvelden en mooie zonnige perioden. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in de Kempen.

Het weekend begint zaterdagochtend met kans op lokale mistbanken. Daarna is het overwegend zonnig. In de namiddag is het eerder halfbewolkt met enkele stapelwolken. Het blijft droog bij maxima van 18 tot 22 graden. Zondag wordt het zonnig bij maxima van 20 tot 24 graden.

Ook maandag en dinsdag blijft het droog met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. We krijgen maxima van 22 tot 27 graden. Woensdag zijn de opklaringen nog steeds breed, maar ‘s avonds is er kans op een (onweers)bui. De maxima schommelen dan rond 25 graden in het centrum.