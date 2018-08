Familie en burgers groeten McCains kist in Phoenix

Vier dagen na het overlijden van John McCain vond woensdag in Phoenix de publieke rouwdienst voor de VS-senator plaats. McCains lichaam lag opgebaard in het parlement van zijn staat Arizona, waar zowel familie als burgers hem een laatste groet kwamen brengen.

Een lijkwagen bracht McCains kist, bedekt met een Amerikaanse vlag, onder politie-escorte naar het parlement voor een eerste van verschillende herdenkingsplechtigheden. Gouverneur Doug Ducey en zijn echtgenote groetten de wagen, omringd door een erehaag van militairen, veteranen, agenten en brandweermannen in uniform.

Vier leden van de Arizona National Guard droegen de kist daarna naar binnen in het Capitol-gebouw, gevolgd door McCains vrouw en kinderen, de gouverneur en andere politici en gasten. Er volgde een eerbetoon van zo’n halfuur, waarin verschillende sprekers het over het leven en de verdiensten van de zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden McCain hadden.

“Hij vocht like hell voor de dingen waarin hij geloofde”, sprak Ducey. “Maar hij deed het met humor en menselijkheid, en zonder de principes die hij zo belangrijk vond te compromitteren.”

Foto: AP

McCains vrouw Cindy, die beschouwd wordt als een mogelijke kandidaat om haar man op te volgen in de Senaat, leidde een processie van familie en genodigden langs zijn kist. Ze pauzeerde even om haar wang op de kist te leggen, gaf een klopje erop, en wandelde daarna verder. Dochter Meghan McCain, een talkshow-presentatrice, huilde openlijk.

In de namiddag konden burgers McCains kist groeten. Velen waren al uren eerder beginnen aan te schuiven in de blakende zon.

Volgende diensten

Donderdag zal John McCain met een publieke optocht naar een baptistenkerk in het noorden van Phoenix gebracht worden, waar een herdenkingsplechtigheid zal plaatsvinden.

Vrijdag vervolgens zal het lichaam van de senator in het Capitool in hoofdstad Washington opgebaard worden. Zoals in Phoenix krijgen ook daar burgers de mogelijkheid om afscheid te nemen van de vooraanstaande Republikeinse politicus.

Zaterdag tot slot is er een rouwplechtigheid in de Nationale Kathedraal van Washington. Daar zullen onder anderen oud-presidenten Barack Obama en George W. Bush spreken.

De huidige president van de VS, Donald Trump, een felle tegenstander van McCain, neemt niet deel aan de plechtigheden. Na McCains overlijden zaterdag kreeg Trump zelfs kritiek omdat hij er niet toe kwam om de overleden oorlogsveteraan en senator een blijk van waardering te gunnen. Uiteindelijk deed Trump het maandag toch.