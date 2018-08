De mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de Champions League: van droomloting tot rampscenario

Vanavond wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen, vanaf 18u zal die loting live te volgen zijn op sportwereld.be. Landskampioen Club Brugge is de enige Belgische vertegenwoordiger die in de potten verdwijnt. De Bruggelingen zitten in pot vier, de laatste pot, en mogen zich zo aan drie op papier sterkere tegenstanders verwachten. Maar tegen wie neemt blauw-zwart het op? In elke pot zit wel een ploeg die tot de verbeelding spreekt van spelers én supporters, maar ook ploegen die absoluut te vermijden zijn. Dit zijn de mogelijke tegenstanders.

Club Brugge maakte van de Champions League-campagne dit jaar een hoofddoel. Twee jaar geleden gingen de Bruggelingen pijnlijk onderuit in de groepsfase van het kampioenenbal met zes nederlagen op rij in een groep met Leicester City, FC Porto en FC Kopenhagen. Club Brugge is de enige Belgische vertegenwoordiger in de poulefase. Vicekampioen Standard ging er in de derde voorronde al uit tegen Ajax en speelt dit seizoen de Europa League.

Woensdagavond werden de laatste wedstrijden in de voorrondes afgewerkt en kennen we de samenstelling van de vier potten voor de loting van vanavond. In elke pot zit wel een ploeg die tot de verbeelding spreekt van spelers én supporters, maar ook ploegen die absoluut te vermijden zijn. Van droomloting tot rampscenario.

POT 1: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain en Lokomotiv Moskou

- Droomloting: Barcelona, Real Madrid

- Te vermijden: Lokomotiv Moskou

De ontgoocheling droop ervan af bij zowel spelers als supporters toen FC Porto, Leicester en Kopenhagen twee jaar geleden uit de trommel kwamen. Club had elf jaar gewacht op een nieuwe deelname aan de poulefase van de Champions League en smachtte naar een ouderwetse sterrenparade. Die kwam er dus niet, maar dit jaar wordt het waarschijnlijk wel prijs. In pot 1 huizen dit jaar bijna enkel wereldtoppers. Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus), Neymar (PSG), Bale (Real), Griezmann (Atlético Madrid), Lewandowski (Bayern München) of onze eigen De Bruyne (Manchester City): kies je danspartner maar uit. Gelet op de aanwezigheid van al die vedetten zakt men vanavond in Brugge collectief door de grond als Lokomotiv Moskou uit de trommel komt. Sportief zijn de Russen veruit de interessantste ploeg, maar sexy en praktisch is een trip naar Moskou geenszins. Geef Club deze keer maar Nou Camp of Bernabeu.

POT 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham en AS Roma

- Droomloting: Borussia Dortmund, Tottenham

- Te vermijden: Shakhtar Donetsk

Ook uit de balletjes in pot 2 komt er straks geen enkele ploeg waar Club Brugge in theorie zijn voet naast kan planten. Tegenstanders als Manchester United en Porto heeft Club de laatste jaren al over de vloer gehad en worden ook om sportieve redenen liever gemeden. Dat ook een confrontatie met het Oekraïense Shakhtar Donetsk niet bepaald tot de verbeelding spreekt, hoeft geen verdere uitleg. Liever ziet Club Dortmund of Tottenham uit de trommel komen. Beide ploegen vormen aantrekkelijke affiches die Jan Breydel gegarandeerd doen vollopen en voor de uitwedstrijden hoeft Club zich hoogstens 400 kilometer te verplaatsen. Sowieso volgt ook hier een klepper, want met ook ploegen als AS Roma, Napoli in de trommel moet pot 2 sportief niet heel veel onderdoen voor pot 1.

POT 3: Liverpool, Ajax, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, CSKA Moskou, PSV en Valencia

- Droomloting: Ajax

- Te vermijden: CSKA Moskou

Vanaf hier wordt de loting sportief gezien pas echt interessant voor Club. Gezien het deelnemersveld in pot 1 en 2 lijkt overwinteren een utopie, maar een verlengd avontuur in de Europa League moet zeker mogelijk zijn. Ploegen als Ajax en PSV zouden rechtstreekse concurrenten zijn voor de derde plaats en zijn ook praktisch het interessantst. Om nostalgische redenen hopen veel supporters natuurlijk op Liverpool, maar de Engelsen zouden de kans op een Europese winter meteen ook flink hypothekeren. CSKA Moskou is hier veruit de minst aantrekkelijke ploeg in de pot. Voorts zitten ook nog AS Monaco, Lyon, Valencia en Schalke 04 in de derde pot, op papier telkens een sterkere tegenstander, maar niet bij voorbaat onhaalbaar.

POT 4:Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter, Hoffenheim, Rode Ster Belgrado en AEK Athene