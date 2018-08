Huiszoeking bij BMW in Seoel na autobranden

Een dertigtal politieagenten heeft donderdag de kantoren van de Duitse autobouwer BMW in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel doorzocht, zo meldt het agentschap Yonhap. De huiszoeking komt er na een reeks verdachte autobranden. Het onderzoek draait rond de vraag of BMW defecten heeft stilgehouden.

Volgens lokale media vlogen dit jaar al meer dan veertig BMW’s in brand in Zuid-Korea. Sommige parkings weigeren nog BMW’s toe te laten omwille van het brandgevaar. Tientallen klanten dienden eerder deze maand een klacht in, waardoor er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart.

Ook het ministerie van Transport voert een onderzoek. Het liet midden augustus 106.000 dieselwagens terugroepen voor een verplichte veiligheidscontrole. Het gaat om 42 verschillende modellen, gebouwd tussen maart 2011 en november 2016.

Kim Hyo Joon, de topman van BMW in Zuid-Korea, verontschuldigde zich eerder al voor de branden tijdens een persconferentie. Volgens hem zijn ze het gevolg van een defect aan de koeling van de uitlaatgasrecirculatie. Het probleem is niet specifiek voor Zuid-Korea. Begin augustus kondigde BMW aan in Europa 324.000 dieselwagens terug te roepen.